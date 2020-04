Wer seit Inkrafttreten der Corona-Verordnung ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes anmelden wollte, brauchte vor allem eines; viel Geduld. Um eine mögliche Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter und Kunden zu minimieren, wurden der Dienstbetrieb und der Publikumsverkehr weitgehend eingestellt. Davon betroffen war auch die KFZ-Zulassungsstelle, wo nur ein Teil der Schalter besetzt war. Die Folge: Lange Wartezeiten vor Ort. Bei der Terminvergabe über das Onlineportal konnte man zuletzt Termine erst ab Juni vereinbaren. Das soll mit der Lockerung der Corona-Verordnung jetzt besser werden. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen ab kommendem Montag, 27. April, zwei zusätzliche Schalter in der KFZ-Zulassungsstelle geöffnet werden, um damit den Andrang von Privatkunden besser bewältigen zu können. Wichtig sei, dass die Kunden ihre Termine über das Onlineportal des Landratsamtes unter www.lrasbk.de vereinbaren.Bereits vereinbarte Termine können durch die zusätzlichen Kapazitäten ab dem heutigen Samstag über das Onlineportal auch vorverlegt werden. Die Ausweitung des Angebots gilt allerdings nur für Privatkunden. Autohäuser und andere Gewerbetreibende, die die KFZ-Anmeldung für ihre Kunden übernehmen, sollen offensichtlich davon nicht profitieren. Diese werden aktuell zwar bevorzugt behandelt.Lange Wartezeiten von bis zu einer Stunde sowohl beim Abgeben der Unterlagen als auch beim Abholen seien dabei einzukalkulieren. Ab Montag sollen die gewerblichen Kunden ihre Unterlagen jedoch nur noch zwischen 12 und 13 Uhr bringen oder abholen können. Dies würde für die Mitarbeiter der Auto- und Motorradhäuser bedeuten, dass sie genau zu jener Zeit in der Warteschlange im Landratsamt stehen, in der sie für ihre Kunden im Geschäft benötigt werden.