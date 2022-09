Der Gemeinderat berät am Mittwoch, 21. September, über die Zukunft des Friedensschulbads. Zu der von der Stadt erstellten Beschlussvorlage hat die FDP-Fraktion im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen nun einen Änderungsantrag eingebracht.

Die Fraktion der Freien Demokraten will laut Mitteilung das Thema Schwimmbäder grundsätzlich und gesamtstädtisch beraten. In ihrem Antrag fordern sie eine Machbarkeitsstudie zum Neubau eines Schwimmsportzentrums im Zentralbereich zwischen Villingen und Schwenningen.

Hierzu stellt Julia Decke fest: „Es macht für uns keinen Sinn, das Thema Schwimmbad isoliert zu betrachten. Wir müssen die Gesamtstadt im Blick behalten. Wir wollen, dass unseren Bürgern und Vereinen ausreichend Wasserfläche zur Verfügung steht“, sagt sie und fügt hinzu: „Bürger und Vereine sollen ihrem Hobby in modernen, funktionsfähigen Räumen nachgehen können. Deshalb muss in unseren Augen ein funktionales, modernes Bad, das neuen Standards entspricht, das Ziel unserer Arbeit sein.“

Villingen-Schwenningen Hallenbäder: Jetzt heißt es zügiger schwimmen Das könnte Sie auch interessieren

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kathrin Piazolo ergänzt: „Für uns ist klar, dass wir uns auf kommunaler Ebene gegen Steuerverschwendung wehren müssen. Es ist unsinnig, eine Sanierung anzustreben, die nur deshalb gemacht wird, weil man Bundeszuschüsse erhält. Dieser Ansatz ist uns zu kurz gedacht, gerade auch weil weitere Bäder in Villingen-Schwenningen in die Jahre gekommen sind.“

Neben dem Friedensschulbad steht wohl auch in absehbarer Zeit eine Sanierung des Hallenbades im Stadtteil Villingen an. Die FDP-Gemeinderatsfraktion möchte mit ihrem Antrag eine Grundsatzentscheidung erwirken. Es sei an der Zeit, dass Villingen-Schwenningen als Oberzentrum handelt und auch Einrichtungen vorhält, die diesem Anspruch gerecht werden, viel zu oft würde in der Gesamtstadt zu klein gedacht.

„Wir wollen einen Zeitplan, bis wann die Umsetzung möglich wäre, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Gemeinderat eine Perspektive aufzuzeigen. Beenden wir das ständige Kleinklein und denken wir endlich groß.“, so Piazolo.