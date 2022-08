VS-Schwenningen vor 3 Stunden

Zug rollt über Absperrgitter, das Unbekannte in Schwenningen auf die Gleise geworfen haben

Unbekannte haben am Donnerstag kurz nach Mitternacht ein in der Erzbergerstraße vor der Diskothek Expresshalle aufgestelltes Absperrgitter gestohlen und dieses am Bahnhof in VS-Schwenningen auf das Gleis 1 geworfen.