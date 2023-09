Mit dem Radwegbau entlang der Brigach hat die Stadt vergangenen Woche in Villingen angefangen. Es geht um die Herstellung eines ordentlichen Radwegs auf dem Teilstück zwischen der Brücke am Stöckerbergle und der Bickenstraße.

Dieser Weg entlang der Brigach wird verbreitert und asphaltiert, damit Radfahrer besser vorankommen. Die ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen. | Bild: Stadler, Eberhard

Die vierspurige Bickenstraße vor dem Bickentor soll im Zuge des Radwegbaus in Höhe des Hotels Ketterer mit einem ampelgesicherten Übergang für Fußgänger und Radfahrer überquert werden. Nach dem der SÜDKURIER über das Projekt berichtet hat, gab es umgehend Kritik. Ein Leser monierte, die Planung, auf wenigen Metern vor dem Bickentor drei Ampelanlagen hintereinander zu betreiben, sei Unsinn.

In der Tat müssen sich die Autofahrer mit der neuen Radwegquerung künftig im Abstand von jeweils rund 50 Metern auf drei Ampelanlagen in Bickenstraße einstellen.

An dieser Stelle wird ein Fuß- und Radweg die Bickenstraße überqueren und beim Hotel Ketterer (das rote Gebäude) in die Brigachstraße führen, die zur Fahrradstraße ausgebaut wird. | Bild: Stadler, Eberhard

Eine Ampelanlage steht bereits an der Einmündungen von Friedrichstraße und Bahnhofstraße in die Bickenstraße. Eine zweite an der Einmündung der Bickenstraße in den Benediktinerring unmittelbar vor dem Bickentor. Als dritte Ampelanlage kommt künftig der Fuß- und Radweg dazu, der in Höhe des Hotels Ketterer die Bickenstraße überquert und in die Brigachstraße führt.

Ampeln werden koordiniert

Das zuständige Tiefbauamt sieht in dieser zusätzlichen Ampel allerdings kein zusätzliches Problem für den fließenden Verkehr. „Die Ampelanlagen in diesem Bereich werden im Zuge der Maßnahme modernisiert und sind dann entsprechend koordiniert“, erläutert dazu der verantwortliche Verkehrsplaner Henning von Schnakenberg.

Verkehrsplaner Henning von Schnakenburg zeigt die Planung für die Überquerung der Bickenstraße mit einem Fuß- und Radweg. Hier soll eine weitere Ampelanlage installiert werden. | Bild: Stadler, Eberhard

Mit einer intelligenten Steuerung soll vermieden werden, dass Verkehrsteilnehmer, die vom Kaiserring aus bei Grün rechts in die Bickenstraße abbiegen, plötzlich beim „Ketterer“ vor der neuen Ampel bei Rot stehen müssen, während ein Stück weiter an der Bahnhofstraße wieder gleichzeitig Grün ist.

„Die neue Ampel wird in die bestehende Anlagen zwischengeschaltet, macht den Raum in der Mitte frei für die Querung von Fußgängern und Radfahrern und zeigt diesen im Gegenzug an, wann sie sicher die Bickenstraße queren können“, erläutert der Verkehrsplaner. Das System arbeite damit ähnlich wie jenes in der Mönchweilerstraße, das dort seit vielen Jahren funktioniere.

