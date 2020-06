Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und vielen Facetten beschäftigt derzeit die VS-Polizei. Doch wer den Wagen fuhr, ist bisher unbekannt.

Am frühen Pfingstsonntag fiel einer Polizeistreife gegen 3 Uhr in der Straße „Auf der Steig„ ein weißer VW Golf GTI mit Münchner Kennzeichen auf, der ihnen mit hoher Geschwindigkeit in dieser Straße entgegenkam und Richtung Schwenninger Straße unterwegs war. Die Streife wendete, fand aber kurze Zeit später den Golf nur noch auf dem Acker neben der Straße „Auf der Steig„. Der neuwertige Wagen war stark beschädigt, der Fahrer befand sich nicht mehr im Auto. Die Polizei schätzte den Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten GTI auf rund 30 000 Euro und musste das Auto von einem Abschleppdienst aufladen lassen.

Später fand sich eine Gruppe von Personen bei dem Fahrzeug ein, darunter der Halter, der aber nicht gefahren sein will. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfall oder sonst sachdienliche Hinweise liefern können, sich beim Polizeirevier VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden. Wichtig ist den Beamten vor allem, wer den Golf, der immerhin knapp 300 PS hat, fuhr. Nicht klar ist auch, was die Personengruppe auf der Steig eigentlich vor hatte: Wurde ein Rennen gefahren oder sollte die Beschleunigung nur einmal ausgetestet werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug.

Bei der Straße auf der Steig handelt es sich nicht um die Steig, die Verbindung zum Kreisel und weiter zum Klinikum, wo es im Juli 2019 zu dem schweren Unfall mit drei Toten kam, sondern ist das kleine Sträßchen hinter der früheren Fußballhalle.