Zwei Männer stritten sich am Mittwoch kurz nach 10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Altstadtstraße heftig. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 53- und einem 38-Jährigen gingen die beiden Kontrahenten im Eingangsbereich aufeinander los.

Sogar Scheibe beschädigt

Im Gerangel wurde laut Polizei auch eine Glasscheibe der Eintrittsschranke beschädigt, die sich im Innenbereich des Discounters befindet. Couragierte Zeugen konnten die beiden Männer noch vor dem Eintreffen der Polizei trennen. Beide zogen sich bei der Auseinandersetzung sichtbare Verletzungen zu.

Anlass für den Streit dürfte gewesen sein, dass der 53-Jährige mit lauter Musik den Markt betreten und der 38-jährige Mann ihn auf sein Verhalten angesprochen hatte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, unter der Telefonnummer 07721/601-0, zu melden.