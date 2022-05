Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Zeynal Agir will nicht aufgeben im Kampf um seinen Kiosk: „Ich will beweisen, dass ich im Recht war“

Noch in diesem Jahr soll der Kiosk an der Brigach abgerissen werden. Der ehemalige Pächter, Zeynal Agir, will das nicht hinnehmen. Er will kämpfen. Und er weiß auch schon wie.