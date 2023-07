Zertrümmerte Toiletten, zerstörte Fenster und kaputtes Spielzeug: Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte eingebrochen und haben dort die Räumlichkeiten verwüstet. Das teilen sowohl die Stadtverwaltung als auch die Polizei mit.

Sachschaden ist groß

„Wir wissen nicht, ob etwas gestohlen wurde, aber der entstandene Schaden ist immens“, erläutert Stefan Assfalg, Amtsleiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis).

Stefan Assfalg: „Eine Riesensauerei“

Der Frust bei allen Beteiligten ist groß: Assfalg spricht von einer „Riesensauerei“. „Wer kommt auf die Idee, eine Einrichtung für Kinder derart zu verwüsten?“, so der Amtsleiter. Am Samstagmorgen war die Leiterin der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte noch bis gegen 12 Uhr in der Einrichtung, am Sonntag meldeten spielende Kinder dann die Zerstörung. „In diesem Zeitraum müssen die Täter aktiv gewesen sein“, vermutet Assfalg.

Auch Spielzeug geht zu Bruch

Die Täter haben ihre Zerstörungswut in diesem Zeitraum voll ausgelebt. Mehrere Zimmer im Erd- und Obergeschoss wurden verwüstet, inklusive des Spielzeugs. Zudem wurden sämtliche Feuerlöscher im Gebäudeinneren entleert. Der vorerst vermutete Sachschaden beträgt laut Angaben der Polizei mehrere tausend Euro.

Aktuell ist nun die Polizei zur Spurensicherung vor Ort. Gepaart mit den notwendigen Reparaturen bedeutet das für die Eltern und Kinder nun, dass die Einrichtung in dieser Woche aller Voraussicht nach geschlossen bleibt und vor den Ferien, die in der kommenden Woche beginnen, wohl nicht mehr öffnen wird.

Abschiedsfeier auf der Kippe

Die betroffenen Eltern wurden bereits informiert. Seitens des Jubis soll nun geprüft werden, wie man trotz der aktuellen Lage eine schöne Verabschiedung für die baldigen Erstklässler organisiert.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen am Wochenende im Bereich der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte etwas Besonderes aufgefallen ist, werden gebeten, sich Polizei in Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 zu melden.