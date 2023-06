Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, über die Zukunft der Hallenbäder in VS im nächsten Jahr einen Bürgerentscheid durchzuführen.

Am Mittwoch, 21. Juni, befasst sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung mit der „Zukünftigen Bäderlandschaft“ in VS. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr in der Neckarhalle Schwenningen. Bei dieser Sitzung soll die weitere Vorgehensweise der Stadt fixiert werden.

Zuletzt hat im April der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft (BVS), ein Tochterunternehmen der Stadt, die politische Entscheidung in die Hand des Gemeinderates gelegt. Der Aufsichtsrat war sich außerdem einig, „eine mögliche Standortfrage später zu klären, wobei bei der Standortsuche die Infrastruktur sowie der energetische und ökologische Aspekt in den Vordergrund rücken soll“.

Braucht es ein Bad in Villingen und eines in Schwenningen?

Das heißt: Das mögliche Streitthema, ob ein neues zentrales Hallenbad auf Villinger oder Schwenninger Gemarkung errichtet werden soll, soll erst einmal hinten angestellt und von Stadtteil-Egoismen entkoppelt werden. Es geht zunächst darum, welche Hallenbadstruktur sinnvoll und finanziell machbar ist.

Bürgerentscheid Ein Bürgerentscheid ist ein Instrument der direkten Demokratie in Deutschland auf kommunaler Ebene. Mit ihm können die Bürger über Fragen in ihrer eigenen Stadt entscheiden. Der Bürgerentscheid kann vom Gemeinderat mit einer zweidrittel Mehrheit beschlossen werden oder über ein „Bürgerbegehren“ von den Bürgern selbst erzwungen werden. Das letzte Bürgerbegehren in VS fand am 21. Oktober 2012 statt. Damals stimmte eine Mehrheit der Wähler gegen den Bau eines zentralen Rathauses in Villingen-Schwenningen.

Sanierung des Villinger Bades oder ein Neubau?

Zur Wahl stehen zwei Alternativen: Entweder die Stadtbezirke Villingen und Schwenningen behalten weiterhin jeweils ihr Hallenbad vor Ort. Das hätte zur Folge, dass das betagte Villinger Bad in absehbarer Zeit für schätzungsweise 22,5 Millionen Euro generalsaniert oder durch einen Neubau ersetzt werden müsste. Die andere Möglichkeit: Die Stadt baut für 40 bis 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren ein gemeinsames neues Hallenbad für alle Stadtbezirke und beendet den Betrieb der bisherigen beiden Bäder.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, sich für eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit und der Interessengruppen einzusetzen und die Verwaltung mit der Durchführung eines Bürgerentscheides zu beauftragen. Aufgabe des Gemeinderates wäre es, die Abstimmungsfrage an die Bürger zu formulieren. Der Beschluss für einen Bürgerentscheid muss vom Gemeinderat mit mindestens einer zweidrittel Mehrheit gefasst werden.

Bürgerentscheid im Juni 2024

Als zeitlichen Ablauf schlägt die Verwaltung vor, den für einen Bürgerentscheid notwendigen Gemeinderatsbeschluss im März 2024 zu fassen. Damit bliebe ausreichend Zeit, die Bürger bis zur geplanten Wahl umfassend zu informieren. Der Bürgerentscheid sollte idealerweise zeitgleich mit der nächsten Kommunalwahl stattfinden. Sie wird voraussichtlich im Juni 2024 stattfinden.