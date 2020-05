„Die Landesregierung wird Paragraph 6a der Corona-Verordnung – drei Wochen nach dessen Inkrafttreten – ab dem 4. Mai 2020 aufheben“ – so beginnt das Schreiben des Informationszentrums Zahngesundheit Baden-Württemberg von dieser Woche. Konkret heißt das: Ab Montag dürfen Zahnarztpraxen im ganzen Land und somit auch in Villingen-Schwenningen wieder alle Patienten behandeln.

Bild: Matthias Jundt

Vor rund drei Wochen war beschlossen worden, dass Zahnärzte nur Patienten mit akuten Behandlungen sowie Notfälle aufnehmen dürfen. Alle anderen Termine mussten verschoben werden. Letztlich durften auch „medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen, insbesondere solche zur Vermeidung einer Verschlechterung des Gesundheitszustands im Falle chronischer Zahnerkrankungen durchgeführt werden dürfen“, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Nun also die komplette Öffnung.

Bild: Matthias Jundt

Michael Rohr, der eine Zahnarztpraxis in der Berliner Straße in Villingen hat, freut sich über die Öffnung. Über eine Aussage von Sozialminister Manne Lucha ärgert er sich aber. Der hatte gesagt: „Nachdem auch die ausreichende Ausstattung der Zahnarztpraxen mit der in der Corona-Krise unverzichtbaren persönlichen Schutzausrüstung mittlerweile sichergestellt ist, können wir die Einschränkungen für zahnärztlichen Behandlungsn wieder aufheben.“

Bild: Matthias Jundt

„Wir haben genügend Schutzausrüstung, aber nur, weil ich das allermeiste selbst gekauft und bezahlt habe“, sagt Rohr. 3600 Euro hat er ausgegeben. Damit habe er momentan 30 OP-Hauben, 500 FFP2-Masken, 500 normale Masken sowie 300 FFP3-Masken. Hinzu kämen OP-Kittel, Schutzschilder und -brillen und Handschuhe. Von der Zahnärztekammer habe Rohr dagegen lediglich vier Masken erhalten – zwei FFP2- Masken und zwei normale.

„Die Ausrüstung habe ich zum großen Teil über einen Freund bekommen. Der hat eine chinesische Frau. So kam er Kontakt zustande“, erzählt der Villinger Zahnarzt. Mittlerweile gehe das aber nicht mehr. Die chinesische Regierung habe nun den Daumen auf allen Lieferungen.

Ab Montag werden Rohr und seine sieben Mitarbeiterinnen die Praxis drei Stunden am Morgen und Vormittag sowie drei Stunden am Nachmittag geöffnet haben. Es könnten alle Behandlungen wie üblich durchgeführt werden. Im April waren es zwei Stunden im gleichen Rhythmus – plus Kurzarbeit.

Vollarbeit ab Juni

„Wir haben im vergangenen Monat Notfälle und solche, die zu Notfällen werden können, behandelt“, sagt Rohr. Wenn jemand eine dicke Wange habe, tue das nicht so sehr weh. Es müsse aber dennoch behandelt werden. Auch bei Provisorien, die beispielsweise eingesetzt werden, wenn ein neuer Zahn nicht sofort verfügbar ist, habe Rohr gearbeitet. Ab Juni soll dann wieder voll gearbeitet werden. Bedeutet: viereinhalb Tage pro Woche, jeweils neun Stunden.

Seine Mitarbeiter lobt der Zahnarzt. „Meine Kolleginnen haben reagiert, wie es sich ein Chef nur vorstellen kann.“ Alle seien ob der Kurzarbeit sehr verständnisvoll gewesen. Bei den Patienten hingegen stelle Rohr eine Verunsicherung fest. Es kämen weniger, als sonst. Der Zahnarzt hofft, dass sich das ab Montag ändert.

Zu wenig finanzielle Hilfe

Die Krise werde Rohr noch eine Weile spüren. Zwar habe eine die Soforthilfe für Zahnärzte gegeben – „das hat super geklappt“ – einen Rettungsschirm für Dentisten gebe es aber nicht. „Ich habe 15.000 Euro als sofortige Hilfe erhalten. Aber allein die Gehälter kosten 20.000 Euro. Und Wasser- und Energiekosten sind da noch nicht einberechnet“, sagt Rohr. Und schließt dann: „Ich frage mich, wie ich so drei Monate überstehen soll.“