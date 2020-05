Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in den Notgruppen von Kindergärten und Schulen in der Doppelstadt betreut werden, wächst weiter. Grund dafür sind die Lockerungen der Zugangsbeschränkungen in der aktuellen Corona-Verordnung, die vor einigen Tagen in Kraft getreten ist. Laut Oxana Brunner, Sprecherin der Stadtverwaltung, werden in den Kindergärten der Doppelstadt aktuell 420 Kinder betreut.

Hinzu kommen 55 Kinder in der Einrichtung des Klinikums. Vor der Erweiterung waren es noch 184 Kinder. In der Kindertagespflege ist die Zahl von 28 auf 57 gestiegen. Die gute Nachricht: „Kindergartengebühren werden auch im Mai nicht erhoben, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird“, teil Brunner mit.

In insgesamt 19 Schulen der Stadt werden derzeit 124 Schüler betreut. 59 waren es vor der Umstellung.