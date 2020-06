Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Freitag, 26. Juni wurden 533 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus zwei Fälle zum Vortag). Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 586, das sind vier Fälle mehr als am Vortag. Die genesenen Fälle sowie 31 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Erkrankten bei 22 Personen (plus zwei zum Vortag). In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Donnerstag, 25. Juni 27 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 26. Juni, 21 am Coronavirus erkrankte Patienten.