VS-Villingen vor 6 Stunden

XR-Umweltaktivisten bauen Hotel auf das alte Tonhallen-Areal – für Bienen

Die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion VS setzen sich für ein grünere Zukunft in der Doppelstadt ein. Ein Hotel-Neubau, oder ähnliche Projekte, wie sie für das alte Tonhallen-Areal bereits diskutiert wurden, lehnen sie ab. Am Wochenende habe sie daher ihr eigenes Hotel dort aufgestellt.