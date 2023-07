Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Villinger Wohngebiet Steppach ist am Abend des 10. Juli hoher Sachschaden entstanden, den die Polizei am Tag danach auf 400.000 Euro bezifferte.

Brand entsteht auf Balkon

Mit rund 30 Mann musste die Feuerwehr am Montag gegen 19.30 Uhr in den Adlerring ausrücken. Dichter Rauch drang vom Balkon einer Wohnung in der sechsten Etage eines Wohnhauses. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Wohnung, ein Zimmer der Wohnung stand schnell im Vollbrand.

Villingen-Schwenningen Wohnungsbrand im sechsten Stock: Großeinsatz für die Villinger Wehr am Montagabend

Die Flammen breiteten sich auf den Balkon der Wohnung aus und von dort in Richtung Dach. Was dort allerdings das Feuer verursachte, ist noch ungeklärt, berichtet Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge. Gegrillt wurde dort zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

82-Jähriger mit Rauchgasvergiftung

Der 82-jährige Bewohner der Wohnung wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Hausbewohner retteten sich selbstständig ins Freie. Sie konnten ihre Wohnungen laut Kluge auch wieder beziehen.