Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Wohnungen gehen weg wie warme Semmeln

Viele Wohnungen gehen an Kapitalanleger aus ganz Deutschland. Der Investor hat bereits 200 Wohnungen im „Von-Richthofen-Park“ an der Kirnacher Straße verkauft. In den nächsten ein, zwei Wochen beginnen die ersten Rohbauarbeiten für den Wohnungsbau.