Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Wohnhausbrand in der Bleichestraße: Brandursache wird vielleicht nie ganz geklärt werden können

Auch gut sechs Wochen nach dem Brand in der Bleichestraße in Villingen, bei dem ein Mann ums Leben kam, ist die Brandursache noch nicht abschließend geklärt – und wird es vielleicht auch nicht. Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz erklärt in aller Kürze, was Brandermittlungen mitunter so schwierig machen kann.