In einem mehr als 200 Jahre alten Gutshof zu wohnen, das bedeutet für den Hausbesitzer meist den Einsatz von viel Arbeit, Zeit und Geld für die Modernisierung und Sanierung. Besonders knifflig wird es, wenn die Immobilie dann auch noch unter Denkmalschutz steht. Dass modernes Wohnen und Denkmalschutz dennoch kein Widerspruch in sich sein müssen, davon überzeugte sich Nicole Razavi, CDU-Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, bei einer mehrtägigen Denkmalreise. Zum Auftakt besuchte die Ministerin einen ehemaligen Vogtsbauernhof in VS-Marbach, der von Ralf Kornhaas und seiner Lebensgefährtin Manuela Haap bewohnt wird.

Ministerin Nicole Razavi (von links), Ralf Kornhaas, Claus Wolf und Bürgermeister Detlev Bührer in der restaurierten Wohnstube. | Bild: Sprich, Roland

Homeoffice für den Vogt

Von außen ist die 1796 erbaute Hofanlage eher unscheinbar. Doch die Historie des ehemaligen Vogtsbauernhofs hat es in sich. Einst hatte das ehrwürdige Gemäuer nämlich eine Doppelfunktion – sowohl als Wohnhaus als auch als Amtsstube des damaligen Vogts. „Der Vogt hat damals schon Wohnen und Arbeiten unter einem Dach vereint, er machte damit schon eine Art Home-Office“, sagt Ministerin Razavi.

Als Ralf Kornhaas das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble 2015 erbte, erschloss sich ihm auf den ersten Blick nicht, „was daran jetzt erhaltenswert sein soll“, wie er zugab. Doch schnell erkannte er die inneren Werte des Hofs.

Ministerin Nicole Razavi (Mitte) informiert sich derzeit bei einer Denkmalreise über verschiedene Formen von Wohnen im Kulturdenkmal. Im Hintergrund Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun (links) und Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple (rechts). | Bild: Sprich, Roland

Herzstück ist die ehemalige Amtsstube des Vogts, die als vollgetäferte Stube samt Ausstattung und Kachelofen erhalten ist. Seither renoviert Kornhaas diese mit viel Zeit und Bedacht. Und im ständigen Austausch mit dem Amt für Denkmalschutz. Auch wenn dieser Austausch manchmal bedeutet, dass man nicht alle Vorstellungen auch umsetzen kann: „Man muss sich im Kopf frei machen, dann findet man auch Lösungen.“

Von besonderer Bedeutung Der ehemalige Vogtshof in VS-Marbach ist als „Denkmal von besonderer Bedeutung“ eingestuft. Damit reiht sich das Gebäudeensemble mit Wohnhaus und Zehntscheuer in eine Kategorie mit der Villinger Stadtmauer oder dem Freiburger Münster ein.

Der Austausch mit dem Denkmalamt habe aber auch etwas Gutes. „Die Frage, ob ich neue Kunststoff- oder neue Holzfenster einsetze, stelle ich mir nicht. Diese Frage beantwortet das Denkmalamt“, sagt der Hausbesitzer schmunzelnd. Wenngleich auf den Handwerker, der viele Arbeiten selbst erledigen kann, noch jede Menge Arbeit wartet – derzeit bewohnen er und seine Lebensgefährtin ein Stockwerk –, ist er froh, in dem Kulturdenkmal zu leben: „Ich bin jetzt ein Teil der Geschichte des Hauses.“

Claus Wolf ist neugierig. Was verbirgt sich wohl in dem historischen Wandschrank? | Bild: Sprich, Roland

VS-Bürgermeister Detlev Bührer hob die Bedeutung von Denkmälern in der Gesamtstadt hervor: „Wir haben in Villingen-Schwenningen sehr viele davon und ihr Schutz ist immer wieder Thema. Hier pflegen wir einen regen Austausch mit der Denkmalpflege.“ Bührer ist davon überzeugt, dass Denkmäler keine statischen Einrichtungen sein müssen. „Sie müssen leben und dürfen nicht leer stehen.“ Gleichwohl müssen sie gepflegt und erhalten bleiben.

Villingen-Schwenningen So schön und neu die Villinger Anlagen sind, so sehr werden sie nun zugemüllt Das könnte Sie auch interessieren

Razavi ist seit Mai im neuen Kretschmann-Kabinett die zuständige Ministerin für den Bereich Landesentwicklung und Wohnen. Sie betonte, dass „Kulturdenkmäler das Bild unseres Landes prägen. Sie sind unsere Identität und machen unsere Geschichte erlebbar.“ Ihr Ministerium unterstützt den Erhalt baden-württembergischer Kulturdenkmale. Im vergangenen Jahr wurden so 223 Maßnahmen in Gesamthöhe von 17,6 Millionen Euro gefördert.

Ralf Kornhaas (Zweiter von rechts, daneben seine Lebensgefährtin Manuela Haap) informiert die zahlreichen Vertreter vom Denkmalschutz vor dem Haus über das Gefühl, in einem Kulturdenkmal zu wohnen. „Ich bin jetzt ein Teil der Geschichte dieses Hauses.“ | Bild: Sprich, Roland

Claus Wolf, Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, sagte, dass der Erhalt eines solchen Objekts wie dem ehemaligen Vogtsbauernhof in Marbach „ohne das Mitwirken des Eigentümers nicht machbar wäre“.