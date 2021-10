Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Wohin mit dem Geld in Zeiten des Niedrigzins? Eine derzeit beliebte Anlageform sind ETFs – was es damit auf sich hat und für wen sie geeignet sind

Es war wohl noch nie so einfach wie heute, sich über Finanzanlagen zu informieren. Und vielleicht auch noch nie so nötig. Stichwort Niedrig- oder Minuszinsen. Doch worauf komme es wirklich an und was hat es mit den ETFs auf sich, von denen zur Zeit jeder spricht?