Graffiti-Sprayer gesucht: Am Samstag gegen 3.15 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie zwei Männer eine Hauswand an der rückwärtigen Seite am E-Center in der Vockenhauser Straße in Villingen mit Graffitis beschmierten. Trotz einer Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden.

Schmierereien an acht Stellen

Dafür wurden weitere Graffiti-Schmierereien an den Hausfassaden beim Tüv Süd (Am Krebsgraben), Rewe (Am Krebsgraben), Aldi (Am Krebsgraben), an den Brückenpfeilern unterhalb der Eisenbahnbrücke (Richthofenstraße), Stromkasten Offenburger Straße/Konstanzer Straße, L-Steine neben dem Restaurant Asia Palast und an einem Gebäude beim Sportplatz in der Berliner Straße festgestellt.

Verdächtige 20 Jahre alt

Ein Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren, die komplett schwarz mit Hoodies bekleidet waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit in der Nacht auf Samstag Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Telefon 07721/601-0 erbeten.