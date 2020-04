Zu Ostern ein Päckchen verschicken an liebe Freunde und Verwandte – das ist gerade in Zeiten von Corona-Kontaktbeschränkungen ein Anliegen vieler Menschen. Doch in Villingen ist die Hauptstelle der Post im Modepark Röther geschlossen, weil der Modepark selbst schließen musste. Und so sieht man dieser Tage immer wieder Menschen ziellos mit Päckchen durch die Stadt irren auf der Suche nach einer geöffneten Postfiliale.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Das Problem ist, dass mehrere weitere Geschäfte, die Postdienstleistungen anbieten, coronabedingt ebenfalls geschlossen sind. Wo also kriegt man noch sein Päckchen auf die Reise? Diese Frage beschäftigte auch Manfred Fiesel. Der agile Villinger hat sich daher kurzerhand auf sein Fahrrad geschwungen und alle Adressen, die Postdienste in Villingen anbieten, abgefahren und eine aktuelle Übersicht erstellt. Das Ergebnis seiner verdienstvollen Vor-Ort-Recherche hat er auch an den SÜDKURIER zur Verbreitung geschickt.

Folgendes hat Manfred Fiesel herausgefunden. Der Second-Hand-Shop in der Färberstraße 61 hat wegen Corona geschlossen, ebenso der Video-Corner in der Saarlandstraße 20. Geöffnet haben indes die Postservice-Stellen im Edeka-Markt in der Niederwiesenstraße 27 (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, zu finden neben der Bäckerei), im Farben Demmler in der Niederwiesenstraße 13 (9-19 Uhr, samstags 9-16 Uhr), in Nathalias Nähecke, Erlenstraße 113 (9-12, 14.30 bis 18 Uhr, freitags 9-13 Uhr, samstags geschlossen). Hier können Pakete für Deutschland frankiert werden, Auslandsversand nur mit Online-Frankierung durch den Kunden.

Alle Postleistungen (außer Postbank) gibt es im Tiernahrungsgeschäft in der Erbsenlachen 6 (14-18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr). Geöffnet ist auch die Postfiliale bei Elektro-Schläfke in der Sebastian-Kneipp-Straße 31 (10-12 Uhr, samstags geschlossen). Postdienste bietet auch der Rewe-Markt am Krebsgraben 5 (7-24 Uhr), allerdings nur mit Online-Frankierung. Bleibt noch der Hinweis, dass diese Servicestellen an den Osterfeiertagen geschlossen sind.