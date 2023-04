Sie borgen Hühner aus, gehen mit der Kräuterpädagogin Kräuter bestimmen oder mit dem Förster oder Ranger in den Wald. An den beiden Naturpark-Schulen in Villingen-Schwenningen erfahren die Schüler eine ganze Menge praktisches Wissen über die Natur und ihre Heimat.

Kräuter kennen lernen: auch das steht auf dem Stundenplan der Kinder in der Naturparkschule am Warenberg. Bild vom Juni 2021. | Bild: Warenbergschule VS

Das Modell begeistert die Kinder, die Lehrer und auch die Politiker. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, das seit 2015/16 laufende Kooperationsmodell an der Warenbergschule und der Grundschule Pfaffenweiler unbefristet fortzusetzen.

Dafür wird das Geld verwendet

Damit ist die Finanzierung des Naturunterrichts dauerhaft gesichert. Die Schulen haben ausreichend Mittel, für ihre Exkursionen und Projekte sowie die Bezahlung der Experten von Kooperationspartnern.

Einen Bauernhof besuchen diese Kinder der Naturparkschule Pfaffenweiler im Oktober 2019. | Bild: Grundschule Pfaffenweiler

„Ich freue mich riesig über die Fortsetzung, weil es unheimlich tolle Angebote sind, die wir den Kindern damit bieten können“, unterstreicht Ilka Kreilinger, die Rektorin der Warenbergschule.

Mit ein-, zweitausend Euro zusätzlich im Jahr können Experten gewonnen oder Exkursionen unternommen werden, um den Kindern wertvolle Erfahrungen mit auf den Lebensweg zu geben. Dinge, die die Schule den Kindern ohne diese Kooperation nicht bieten könnte.

Freut sich riesig über die Weiterführung: Ilka Kreilinger, die Leiterin der Warenbergschule. | Bild: Uwe Spille

Ziel des Kooperationsprojektes Naturpark-Schule ist es, Kindern und Jugendlichen Themen aus den Bereichen Natur, Kultur und Heimat mit außerschulischen Partnern zu vermitteln. Diese Themen werden verbindlich und dauerhaft mit Praxisbezug im Lehrplan der Schule verankert.

Besuch auf dem Hühnerhof im April 2022. Inzwischen haben sich Schüler der Warenbergschule auch Hühner ausgeliehen und an die Schule geholt. In Villingen kann man sich bei „Borg‘n Huhn“ von Tanja Ganschow auch Federvieh ausleihen. | Bild: Heike Müller

In Schulen, die als Naturpark-Schulen ausgezeichnet werden, unterstützen die Mitarbeiter des Naturparks Schwarzwald die Schule und die Lehrkräfte darin, dass Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk oder Land- und Forstwirtschaft regelmäßig im Unterricht, auf Exkursionen oder an Projekttagen behandelt werden.

Damit beschäftigen sich die Kinder In acht Modulen setzten sich die Kinder der örtlichen Naturpark-Schulen mit der Natur und Heimat auseinander. In der Warenbergschule beschäftigen sich die Kinder beispielsweise mit folgenden Themen: Was blüht auf der Wiese?; Erlebnis Bauernhof; Wir sammeln, erkennen und verarbeiten Garten- und Wiesenkräuter; Heimische Vögel kennenlernen; Von der Quelle zum Wasserhahn – das Lebensmittel Wasser; Vom Schulgarten auf den Teller; Lebensraum Wald – Mit dem Förster unterwegs; Die Kelten in Villingen-Schwenningen.

Vom Schulgarten in den Topf. Auch Kochen von frischem Gemüse gehört zum Lehrplan der Naturparkschule. | Bild: Lenny Münzer

Eine Beziehung zur Natur herstellen

Die Schüler lernen aufgrund dieses Projektes ihre Region und insbesondere die Natur kennen und werden für sie begeistert. Das pädagogische Ziel ist es, die Kinder zu sensibilisieren, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen und eine nachhaltige Beziehung zur Natur herzustellen, um verantwortungsvolles Denken und Handeln zu fördern.

Mit dem Förster den Wald kennen lernen ist ein weiterer Baustein, hier im Mai 2021. | Bild: Warenbergschule VS

Die Grundschule am Warenberg und in Pfaffenweiler sind nach der ersten Versuchsphase von fünf Jahren mittlerweile beide wieder aktuell zum zweiten Mal als Naturpark-Schule zertifiziert worden. Die Arbeit kann weitergehen.

Naturparkschule kocht: Mit Rezept für Sommer-Ketchup