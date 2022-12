von Leonie Vaas

Dieses Jahr gibt es in vielen Städten und Gemeinden wieder Christbaum-Angebote. Hier gibt es einen Überblick für den Schwarzwald-Baar-Kreis – vorneweg die Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen, danach in alphabetischer Sortierung.

Fehlende Anbieter können Sie uns gern per E-Mail unter villingen.redaktion@suedkurier.de mitteilen (bitte mit folgenden Angaben: Wer ist der Verkäufer, wo genau ist der Standort, zu welchen Uhrzeiten läuft der Verkauf, was für Baum-Sorten sind im Angebot, welche Preisspanne gilt?).

Villingen-Schwenningen/Bad Dürrheim

Michael Belger und sein Bruder Pascal Belger verkaufen Christbäume bis 23. Dezember. Die Bäume sind immer montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 19 Uhr erhältlich. Pro Meter kosten Fichten 10 Euro, Blautannen und Kiefern 15 Euro, Nordmanntannen 21 Euro und Nobilistannen 25 Euro. Der Verkauf findet in Villingen und in Bad Dürrheim jeweils auf dem Edeka-Parkplatz und in Schwenningen neben dem Restaurant „Zur Seeterasse“ in der Salinenstraße 80 statt.

VS-Villingen

In der Villinger Innenstadt verkauft Karl Schüle jedes Jahr seine Christbäume, hauptsächlich sind es Tannen. Er verkauft sie bis zum 23. Dezember jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Rietstraße vor der früheren Stadtapotheke. Der Preis wird nach Größe festgelegt, eine 1,60 Meter große Tanne beispielsweise kostet 20 Euro. Der Durchschnittpreis seiner Bäume liegt bei 14 Euro.

VS-Obereschach

In Obereschach werden auf dem Hof Klausmann jeden Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume verkauft. Genaue Preise werden anhand des ausgesuchten Baumes festgelegt. Im Durchschnitt kostet eine zimmerhohe Nordmanntanne zwischen 30 und 40 Euro.

VS-Rietheim

In Rietheim werden am Samstag, 10. Dezember, von 8 bis 17 Uhr Weihnachtsbäume von der Familie Käfer verkauft. Zu finden sind sie in der Lohrstraße 8, in Rietheim. Auch hier werden die Preise nach Schönheit und Größe der Bäume bestimmt.

VS-Tannheim

In Tannheim verkauft die Musikkapelle Tannheim am Samstag, 10. Dezember, Christbäume. Auf dem Hallenvorplatz kann man sie zwischen 10 und 12 Uhr aussuchen. Für einen Aufpreis von zwei Euro liefert die Musikkapelle den Baum innerhalb Tannheims auch nach Hause.

Bad Dürrheim-Oberbaldingen

Am Samstag, 17. Dezember um 15 Uhr findet auch in Oberbaldingen der Christbaumverkauf des Musikverein Oberbaldingen mit der Bläserjugend statt. Auf dem Platz der Feuerwehr werden Bäume aus heimischen Wäldern frisch geschlagen verkauft.

Der Musikverein Oberbaldingen mit der Bläserjugend verkauft auch in diesem Jahr wieder seine Christbäume auf dem Platz der Feuerwehr. | Bild: Musikverein Oberbaldingen

Bad Dürrheim-Unterbaldingen

Die Familie Baumann verkauft am Samstag, 10. Dezember, von 14 bis 17 Uhr Christbäume aus heimischem Anbau. Der Verkauf findet in der Ringstraße 1 in Unterbaldingen statt.

Bräunlingen-Döggingen

Am Samstag, 17. Dezember verkaufen die Alten Herren des SV Döggingen um 15 Uhr Christbäume. Im Angebot gibt es Fichten aus heimischem Wald und Nordmanntannen aus dem Kinzigtal. Der Verkauf findet auf dem Pausenhof der Gauchachschule in Döggingen statt.

Donaueschingen-Pfohren

In Pfohren werden vom 10. bis 17. Dezember frisch geschlagene Nordmanntannen verkauft. Der Verkauf wird von Franz Vestner geleitet und findet in den Immenhöfen bei Donaueschingen-Pfohren statt.

Gütenbach

Auch in Gütenbach können am Samstag, 17. Dezember Weihnachtsbäume erworben werden. Der Verkauf findet von 8.30 bis 16 Uhr auf dem Vorplatz der Firma Faller statt.

Königsfeld-Erdmannsweiler

An der L181 zwischen Erdmannsweiler und Fischbach verkauft die Familie Irion am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, von 10 bis 16 Uhr frisch geschlagene Weihnachtsbäume vom Feld. Auch können die Bäume von dem Käufer direkt auf der Plantage gesägt werden.

Familie Irion verkauft auch dieses Jahr wieder ihre Weihnachtsbäume an der L181 zwischen Erdmannsweiler und Fischbach. | Bild: Sandra Mieg

Mönchweiler

Der Christbaumverkauf der Gemeinde Mönchweiler findet am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 14 Uhr im Bauhof am Kronenweg statt. Zu verkaufen gibt es Fichten und Tannen aus dem Gemeindewald. Auf Wunsch wird der Baum auch gerne nach Hause geliefert.

Schönwald

Ein Christbaumverkauf findet auch in Schönwald statt. Die Familie Duffner verkauft auf dem Reinertonishof in Weißenbach ab dem 9. Dezember von 11 bis 17 Uhr jeden Tag frische Weihnachtsbäume.

Unterkirnach

In Unterkirnach werden in Maria Tann bis zum vierten Advent Weihnachtsbäume jeweils von Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr verkauft. Die Preise werden anhand von Schönheit und Größe des Baumes bestimmt.

Lenzkirch-Saig

In Lenzkirch-Saig im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald läuft bis zum 23. Dezember ein Weihnachtsbaumverkauf auf dem Hof in der Straße Vitenhofweg 4. Jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie jeden Samstag von 11 bis 17 Uhr kann man dort seinen Weihnachtsbaum kaufen. Es gibt Nordmanntannen aus Saig in jeder Größe sowie Naturland Bio-Bäume. Auf Wunsch können die Bäume in ein Netz eingepackt werden, um den Transport zu erleichtern.