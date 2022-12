von uwe spille

Im Winter schon an den Radwanderer des kommenden Frühlings denken: Frei nach diesem Motto wurden kürzlich in Rietheim vor den Toren Villingens neue, radlertypische Hinweisschilder installiert. Sie sollen den Weg insbesondere in Richtung Pfaffenweiler/Vöhrenbach markieren.

Wo geht‘s denn hier auf dem Radweg nach links lang? Hinter dem immergrünen Nadelgewächs versteckt sich die Antwort derzeit – da würde ein kleiner Rückschnitt den Radlern helfen. | Bild: Uwe Spille

Allerdings, was nützt das schönste Schild, wenn es dem immergrünen Nadelgewächs hinter dem Zaun nicht gefällt? Vielleicht könnte der Eigentümer hier im Überruckweg doch einfach ein paar Äste stutzen, sonst findet so mancher Radler den Weg nicht.