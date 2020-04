von Jörg-Dieter Klatt

Wer derzeit mit dem Zug gen Offenburg oder in Richtung Rottweil fahren möchte oder aus Richtung Süden in Villingen ankommt muss zum Verlassen der Bahnanlage die Bahngleise auf Schienenniveau überqueren. Dabei kommt man zwangsläufig an einem kleinen weiß getünchten Häuschen vorbei, welches seit Jahrzehnten am südlichen Ende der Bahnsteige 2 und 3 ein eher unscheinbares Dasein fristete – das Aufsichtshäuschen.

In ihm befand sich ein tabakrauchgeschwängerter Aufenthaltsraum mit Schreibtisch, Telefon und einem Kurbelinduktor, mit welchem dem Stellwerk die Ankunft eines Zuges gemeldet werden konnte. Benutzt wurde dieses Häuschen von den Aufsichtsbeamten, die gemeinhin wegen deren auffallender Kopfbedeckung auch „Rotkäppchen“ genannt wurden. Sie sorgten seit Menschengedenken für Ordnung auf den Bahnsteigen, gaben Auskunft und Hilfestellungen. Mit dem Befehlsstab und Trillerpfeife signalisierten sie dem Lokführer doch bitte nun endlich seine Fahrt fortsetzen zu wollen. Dazu hoben sie die grünumrandeten Scheibe ZP9 aus deren Mitte des nachts sogar ein grünes Lämpchen leuchtete. Der schrille Pfiff hallte weit über die Bahnhofsgrenzen hinaus und kündete von der Abfahrt des Zuges.

Bis dann der nächste Abfahrtsauftrag getätigt werden musste, sorgte das Aufsichtshäuschen für einen sicheren Rückzug vor Kälte und anderem meteorologischem Unbill. Ein heißer Kaffee und die eine oder andere Eintragung in die Dienstkladde überbrückte die verkehrsfreie Zeit. Wissensdurstige Reisende konnten dann schon mal zaghaft an der Aufsichtshäuschentüre klopfen: „Auf welchem Gleis fährt der Zug nach Offenburg?“ Der freundliche Aufsichtsbeamte kannte den Fahrplan wie seine Westentasche und ohne Blick auf das Smartphone ertönte: „Auf Gleis zwei, gnädiger Herr!“ Und in seinen Augen konnte der stille Beobachter seine Gedanken lesen: „Steht doch auf dem Fahrplan, Du!“ Nachdem Aufsichtsbeamte in Villingen nicht mehr gebraucht wurden, zogen die Rangierer in dieses Etablissement, wo sie sich in Arbeitspausen zurückziehen konnten.

Dieses Relikt fällt derzeit der Spitzhacke zum Opfer. Der dienstliche Schreibtisch wanderte für die Gleisüberquerungsschrankenwachleute kurzerhand auf Gleis 1 in die Nähe der Expressguthallen in eine Art Freiluftbüro. Da, wo das Aufsichtshäuschen stand, wird Platz für den sicheren Zugang zum Gleis 5 geschaffen, von dem hoffentlich bald wieder Züge in Richtung Süden den Villinger Bahnhof verlassen.