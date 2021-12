Manche Pilze sind keinen Pfifferling wert. Das gilt auch für teure Heizpilze, wenn man sie nicht benutzen darf. Aus diesem Grund haben sich die Gemeinderäte im Verwaltungsausschuss mit der Frage beschäftigt, ob die Stadt die jetzt auslaufende Sondernutzungserlaubnis für den Betrieb von Heizpilzen in den Außengaststätten um ein weiteres Jahr verlängern soll.

Warmes Plätzchen im Freien

Die Frage stellte sich deshalb, weil einige Gastwirte in Villingen-Schwenningen in den vergangen Jahren besagte Heizungen angeschafft haben, um ihren Gästen auch in der kühleren Jahreszeit ein warmes Plätzchen im Gaststätten-Außenbereich zu ermöglichen. Vor einem Jahr hat der Gemeinderat beschlossen, der von der Corona-Pandemie gebeutelten heimischen Gastronomie die zuvor verbotene Nutzung der Heizpilze zu genehmigen. Allerdings wurde diese Genehmigung auf ein Jahr befristet.

Doch dann kam Corona und der Lockdown. Und so mancher engagierte Wirt, der viel Geld für die Anschaffung neuer gasbetriebener Heizpilze ausgegeben hat, um zumindest im Freien noch ein paar Umsätze machen zu können, konnte seine Investition so gut wie nicht nutzen.

Kuschelplatz für Ungeimpfte unter Heizpilz?

Daher beantragte die Fraktion der Freien Wähler jetzt, die Sondergenehmigung um ein weiteres Jahr zu verlängern, um den Gastwirten eine Kompensation zu gewähren. Der Vorschlag hatte nicht nur Freunde. Oskar Hahn (Grüne) wandte sich nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes – die Heizpilze gelten als echte Klimasünder – gegen diesen Antrag. Er äußerte auch die Befürchtung, dass damit ein warmes Plätzchen für die Impfgegner im Freien geschaffen werde, „die sich dann um die Heizpilze kuscheln“. Ziel der Grünen sei es, dass sich die Menschen impfen lassen und dann in die Gaststätten gingen.

Andere Redner wiesen darauf hin, dass es auch manch Ungeimpfter vorziehe, in Pandemiezeiten lieber draußen unter einem Heizpilz zu sitzen als in einer Gaststätte. Tobias Kratt (Freie Wähler) sieht die Verlängerung der Sondergenehmigung um ein Jahr vor allem „als kleine Milderung der Ausfälle“, die die Gastronomen hinnehmen mussten. Auch Vertreter anderer Fraktionen stimmten dieser Ansicht zu.

Probleme mit Gaststätten-Nutzung in der Färberstraße

Klaus Marti (CDU) ging näher auf eine Bemerkung von Oberbürgermeister Jürgen Roth ein, der feststellte, dass mit der verlängerten Genehmigung der Heizpilze auch die Nutzung der Gehwege in der Färberstraße durch Gaststätten-Außenbereiche weiterhin geduldet werde. Wenn die Heizpilze stehen bleiben dürfen, könne die Stadt schlechterdings nicht verlangen, so der OB, dass die Tische und Bänke und Möblierungen abgeräumt werden müssen.

Die Außengastronomien auf den Gehwegen in der Färberstraße, hier beim Irisch Pub, dürfen vorerst stehen bleiben, samt der Heizpilze. Dies empfahlen die Stadträte im Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat. Nächsten Sommer will der Gemeinderat beraten, wie es mit den Heizpilzen generell und der Gehsteignutzung in der Färberstraße im Besonderen weitergehen soll. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Klaus Martin mahnte daraufhin, dass diese Duldung nicht zum Dauerzustand werden könnte. Je länger die Gehwege für die Freibewirtschaftung genutzt würden, umso schwieriger werde es für die Stadt, diese befristet angelegte Nutzung wieder zurückzunehmen.

OB Jürgen Roth betonte sogleich, dass eine dauerhafte Nutzung der Gehsteige in der Färberstraße durch die Wirte nicht in Frage komme: „Ich will das auf keinen Fall.“ Und er nahm den Antrag von Klaus Martin umgehend auf, das Thema Färberstraße und Heizpilze im Frühsommer nächsten Jahres auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu nehmen.

Klare Verhältnisse bei der politischen Vorentscheidung

Die Verlängerung der Heizpilz-Saison um ein Jahr war am Ende eine klare Entscheidung. Elf Ausschussmitglieder empfahlen dem Gemeinderat, die Ausnahmegenehmigung bis Ende 2022 zu verlängern, vier waren dagegen. Nächste Woche entscheidet der Gemeinderat final in dieser Frage.