Schwarzwald-Baar vor 5 Stunden

Wirres Wetter: Trockenheit und Waldbrandgefahr und jetzt gibt‘s bald wieder Schnee

Aufgrund der vorherrschenden Trockenheit hat der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefahr in der Region auf die zweithöchste Alarmstufe angehoben. Die Polizei hat am Wochenende Grillen an der Romäusquelle untersagt.