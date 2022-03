Maria 2.0, Out in Church, synodaler Weg – die deutsche katholische Kirche befindet sich im Umbruch. Jüngst hatten auch Villinger Katholiken ihre Unterstützung im SÜDKURIER bekräftigt. Dem Männerwerk geht das zu weit.

Mit der Aktion Katholisch ohne Angst hatten Mitglieder die Erzdiözese Freiburg jüngst an Out in Church angeschlossen. Die Initiatoren wollen erreichen, dass alle Menschen Teil der katholischen Kirche sein sollen – unabhängig von sexueller