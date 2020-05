Seit Montag, 18. Mai, dürfen Gastronome in Baden-Württemberg wieder Kunden in ihren Restaurants bewirten. Auch Villinger Betreiber haben zum Großteil wieder eröffnet. Die Einhaltung der Hygienestandards ist aber mit einem Mehrwaufwand und weniger Kunden verbunden. Andere Restaurants warten mit der Eröffnung dagegen noch ganz ab.

Seit Montag dürfen in Baden-Württemberg Restaurants unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln wieder öffnen. Auch in Villingen haben Speisewirtschaften – wie sie in der Corona-Verordnung genannt werden – zu großen Teilen wieder auf. Wie