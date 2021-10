von Rüdiger Fein

Sie nannten es „Hall of Angels´Share“, das Eldorado für Whiskyliebhaber, zu dem der Villinger Weinhändler Riegger gemeinsam mit dem Whiskyclub Black Forest am Wochenende in die Neue Tonhalle eingeladen hatte.

Hand Avite stammt aus Irland aus der Gegend um Glendalough, lebt aber zur Zeit in Düsseldorf. Nicht zum ersten Mal schenkt sie auf einer Whiskymesse edle Tropfen aus. | Bild: Rüdiger Fein

Als erste Whiskymesse im Süden von Baden-Württemberg 2014 gestartet und nun bereits zum siebten Mal ausgerichtet, wurde nach Corona bedingtem Ausfall im vergangenen Jahr auch die diesjährige Messe ihrem Anspruch gerecht. Beim Veranstalter „Wein Riegger“ hat man sich lange Gedanken gemacht, welches das optimale Hygienekonzept sein könnte und ist sicher, mit der streng kontrollierten 2G-Regel richtig zu liegen.

Ein volles Haus an beiden Tagen und eine durch die 2G-Regel gegebene Sicherheit beim Tasting sind Garanten für eine erfolgreiche Whiskymesse in der Villinger Tonhalle. | Bild: Rüdiger Fein

Bei einer Auswahl von mehr als 1000 Sorten Whisky aus Schottland, Irland, Amerika, Japan, Deutschland und dem Rest der Welt wurde man sicher jedem Mitglied einer anspruchsvollen Gemeinschaft der Whiskey-Liebhaber gerecht. Zwischen den Regalen fand sich auch Gin, Edeldestillate oder auch Whiskyliköre. Und für die spezielle Gruppe der Rumliebhaber hatten die Veranstalter wieder eine eigene Lounge eingerichtet. Viele der Besucher der zweitägigen Messe kamen nicht das erste Mal in die Zähringerstadt um hier aus erster Hand zu erfahren, was es Neues auf dem Markt gibt – und es auch zu kosten.

Freunde treffen und fachsimpeln

„Für uns ist die Whiskymesse auch eine gute Gelegenheit alte Freunde zu treffen und uns auszutauschen“, sagt Petra Beck, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Mark Weingärtner nicht das erste Mal zu Gast in Villingen ist. Zwar wäre der Wohnort im Raum Singen nicht so weit entfernt, aber da die Beiden im Anschluss an die Messe noch zu einem Whisky-Tasting eingeladen sind und haben sie sich vorsorglich ein Hotelzimmer gebucht.

Dauchingen Von Äpfeln und Birnen: Im Schwarzwald hergestelltes Cider findet internationale Anerkennung Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben zuhause immer einen Vorrat von rund 200 Flaschen der verschiedensten Sorten und nutzen dieses Event in erster Linie um neue Sorten und Geschmäcker kennenzulernen“, erklärt Mark Weingärtner. Die Beiden probieren gerne viele verschiedene Sorten, von hell bis dunkel und von würzig bis malzig. In der Gemeinschaft der Whiskey-Liebhaber kenne man sich und tausche sich aus. Einmal, so berichtet Petra Beck seien sie, nachdem sie in Schottland einen Bus versäumt hatten, von Freunden, die man schon eine Weile nicht mehr getroffen hatte, per Anhalter mitgenommen worden. „Man trifft sich eben auf der ganzen Welt und natürlich vorzugsweise in Schottland.“

Die Geschmäcker sind verschieden

„Mir sind die jüngeren Whiskys lieber“, erklärt Bernd Kunkel. Der Villinger, der mittlerweile in Radolfzell zuhause ist, kommt seit Jahren zur Villinger Whisky Messe, um neue Sorten zu probieren.

„Ich mag lieber die jungen etwas kantigen Sorten.“ Bernd Kunke | Bild: Rüdiger Fein

Mindestens fünf Flaschen der köstlichen Tropfen hat er bei der Rückkehr dann dabei, damit sein Vorrat zuhause nicht schrumpft. Es gebe viele Freunde und Gleichgesinnte, die regelmäßig zu Besuch kommen und bei solchen Treffen geht schon mal die eine oder andere Flasche drauf, sagt der Whisky-Liebhaber.

Die besondere Atmosphäre lockt

„Viele unserer Gäste kommen hierher um die besondere Atmosphäre zu genießen, um sich über die Szene auszutauschen und Freunde zu treffen“, erklärt der Schwenninger Wolfgang Schlenker, der am Stand von Wein Riegger das edle Nass ausschenkt und gerne fachsimpelt.

Er weiß viel über die Vielfalt der verschiedenen Whiskysorten, über den Reifeprozess und die Vielfalt der Geschmacksrichtungen zu erzählen: Wolfgang Schlenker. | Bild: Rüdiger Fein

Der eine mag die älteren, gediegeneren Whiskys, die lange Zeit in Holzfässern reifen und so den typischen Geschmack der Hölzer annehmen. Andere lieben die jungen Wilden, die etwas kantig sind. Das sei immer dem individuellen Geschmack geschuldet, so Wolfgang Schlenker.