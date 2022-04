Durch die Flüchtlingswellen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sind viele Schulen hierzulande richtig stark geworden, wenn es darum geht, Schulkinder aus fernen Ländern kurzfristig aufzunehmen. Dazu gehört auch die Golden-Bühl-Schule, die bereits 20 Flüchtlingskinder aus der Ukraine unterrichtet.

Dienstagmorgen, in einem Klassenzimmer im Hauptgebäude der Villinger Gemeinschaftsschule. Hier sitzt eine Kleingruppe von sechs Jugendlichen über ihren Büchern, unterrichtet von zwei Lehrerinnen, die kaum älter wirken als ihre Schüler. Die sechs Schüler stammen alle aus der Ukraine, ebenso ihre Lehrerinnen. Sie alle sind vor Putins Bomben und Panzern geflohen und in Villingen-Schwenningen gestrandet.

Die ersten Worte Deutsch gelernt

Da ist beispielsweise Yulia Kirienko (15). Sie floh mit ihrer Mutter aus Kiew und wohnt seit 14 Tagen in Villingen. Warum hierher? Ihre Cousine, berichtet sie, wohnt schon etwas länger in Schwenningen, daher sind sie ebenfalls hierher gekommen. Seit vier Tagen besucht sie die Golden-Bühl-Schule und hat die ersten Worte Deutsch gelernt. Wie fühlt sie sich in der fremden Schule? „Es ist besser, als ich dachte“, übersetzt ihre Lehrerin Yulias Antwort. Warum besser? „Weil es hier auch noch weitere Kinder aus der Ukraine gibt“, sagt Yulia und lächelt.

Ihren ersten Tag in der Schule sind die Brüder Vadim (14) und Nazar Yatsenko (10). Sie sind mit ihrer Mutter und ihrer Oma ebenfalls aus dem Raum Kiew geflohen. Inzwischen, so berichtet Vadim, haben sie eine Wohnung in Obereschach gefunden. Nastia Copata (16) stammt ebenfalls aus Kiew.

Sie wohnt mit ihrer Mutter in einer Wohnung in Pfaffenweiler. Seit drei Tagen geht sie hier zur Schule. Auf dem Stundenplan stehen täglich vier bis fünf Stunden Deutschunterricht. Deutsch lernen, und das so schnell wie möglich, ist das Ziel. „Ich finde es gut“, sagt Nastia. Die Kinder sind wissbegierig und hochgradig motiviert, berichtet Rektorin Stephanie Schick.

Aktuell ist die Golden-Bühl-Schule in VS der schulische Hotspot für die Kinder aus der Ukraine. An der Gemeinschaftsschule im Villinger Norden werden 20 Kinder aus der Ukraine zwischen sieben und 17 Jahren unterrichtet. Das ist rund die Hälfte aller Flüchtlingskinder, die derzeit an den Schulen der Stadt aufgenommen wurden.

Mütter stehen mit Kindern vor der Schule

Bislang, so schildern Rektorin Stephanie Schick und Konrektorin Kristin Hauser, läuft die Aufnahme der Flüchtlingskinder noch völlig unkoordiniert „auf Zuruf“. Morgens stehen ukrainische Mütter mir ihren Kindern vor der Schule, meistens begleitet von deutsch sprechenden Bekannten oder Vertretern von Gastfamilien, und erkundigen sich, ob ihre Kinder aufgenommen werden können. Und bisher konnten sie.

Acht Kinder werden im Golden Bühl in der Grundschule, zwölf in die Sekundarstufe (ab Klasse 5) unterrichtet. Während die Grundschüler altersgerecht auf die jeweiligen Klassen verteilt wurden und am Regelunterricht teilnehmen, gehen die Älteren in eine sogenannte Vorbereitungsklasse. Dabei handelt es sich um eine internationale Klasse mit Zuwanderer-Kinder aus aller Herren Länder. In dieser Klassen bekommen die Migrantenkinder intensiven Deutschunterricht, um sie für den normalen Schulbetrieb und damit für die Perspektive eines ordentlichen Schulabschluss fit zu machen.

Die Flüchtlingskinder besser verteilen Während die Kriegsflüchtlinge ihr gesamtes Leben neu sortieren müssen, steht die Golden-Bühl-Schule mit ihren 458 Schülern und 48 Lehrern vor neuen pädagogischen Herausforderungen. Das Kollegium muss für die Bedürfnisse der ukrainischen Kinder ein eigenes Förderkonzept entwerfen, will dazu bald die Mütter zum Gespräch einladen. Kurzfristig möchte die Schulleitung außerdem eine zweite Vorbereitungsklasse aus dem Ärmel schütteln, um bei Bedarf weitere Flüchtlingskinder aufnehmen zu können.



Allerdings sieht Rektorin Stephanie Schick hier die Grenzen der Belastbarkeit im Kollegium bald erreicht. Wichtig sei nun, betont sie, dass die Aufnahme der Flüchtlingskinder im Landkreis zügig koordiniert werde, damit die Kinder gleichmäßig auf alle Schulen verteilt werden. Diese Einsicht habe sich bereits durchgesetzt, entsprechende Gespräche seien schon angelaufen.

Die ukrainischen Kinder profitieren darüber hinaus von glücklichen Umständen, die ihnen den Start in der Schule eines fremden Landes erleichtern. Das fängt an bei Konrektorin Kristin Hauser, die selbst Russisch spricht. Sie ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und hat Russisch studiert, darunter ein Semester im ukrainischen Odessa. „Ukrainisch und Russisch sind sprachlich eng verwandt“, berichtet sie.

Sie kümmern sich intensiv um die Integration ukrainischer Flüchtlingskinder an der Golden-Bühl-Schule: Konrektorin Kristin Hauser und Schulleiterin Stephanie Schick. | Bild: Stadler, Eberhard

Dazu kommt: „Wir haben in fast jeder Klasse ein Kind, das Russisch spricht“, berichtet Rektorin Stephanie Schick. Das sind zumeist Kinder oder Enkel der russlanddeutschen Spätaussiedler, die ab den 1990er Jahren von Russland in die Bundesrepublik emigrierten.

Mitschüler kümmern sich zauberhaft

Dank dieser Sprachkompetenz hat jedes ukrainischen Kind in der Golden-Bühl-Schule einen Paten oder eine Patin aus der eigenen Klasse an der Seite, die den Neuankömmlingen dolmetschen und hilfreich zur Seite stehen. Bei den Kindern sei die Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur für die Kinder aus der Kriegsregion „einfach zauberhaft“, berichtet die Rektorin Schick. Auch über das Lehrerkollegium sind die Schulleiterinnen voll des Lobes.

Wenn die ukrainischen Kinder und ihre Mütter erleben, dass in der Schule Russisch gesprochen wird, ist die Erleichterung und Dankbarkeit riesengroß. Sie fühlen sich nicht mehr völlig hilflos in einer fremden Welt. „Das erleichtert die Integration immens. Das wirklich ein Geschenk“, freut sich Rektorin Stephanie Schick.

Zwei ukrainische Deutschlehrerinnen als Glücksfall

Und noch ein weiteres Geschenk ist der Golden-Bühl-Schule ins Haus geflogen: Zwei Deutschlehrerinnen, die aus der Ukraine nach Villingen-Schwenningen emigriert sind. Mit Rückendeckung des Staatlichen Schulamtes konnte Rektorin Stephanie Schick die beiden jungen Frauen als Vertretungslehrerinnen einstellen. Eine wird nun die Sprachförderung für die ukrainischen Kinder in der Grundschule unterstützen, die andere die älteren Kinder in der Vorbereitungsklasse betreuen.

Nastia Bilinska (21) hat in der Ukraine Deutsch studiert und bereits als Lehrerin unterrichtet. Sie stammt aus der Westukraine. Vor gut zwei Wochen ist zu vor dem Krieg geflohen, zuerst nach Polen, dann nach Villingen-Schwenningen. „Ich habe vor zwei Jahren einen Au-Pair-Aufenthalt in Rottweil absolviert“, berichtet sie in exzellentem Deutsch. In dieser Zeit habe sie auch mehrere Freundschaften in Villingen geschlossen. So lag es für sie nahe, hierher zu kommen.

Daria Chornobai (links) aus Odessa hat ihr Lehramtsstudium noch nicht ganz abgeschlossen und will ihren Abschluss als Deutschlehrerin nun per Fernstudium vollenden. Seit einer Woche unterrichtet sie ukrainische Schüler an der Golden-Bühl-Schule in Villingen. Nastia Bilinska aus der Westukraine, ebenfalls 21 Jahre alt, ist bereits im zweiten Jahr Deutschlehrerin und unterrichtet nach ihrer Flucht aus der Ukraine seit zwei Wochen an der Golden-Bühl-Schule. | Bild: Stadler, Eberhard

Unterrichten, um sich abzulenken

Ihre Kollegin Daria Chornobai hat sie über ukrainische Landsleute kennengelernt und nach Villingen-Schwenningen gelotst. Beiden jungen Frauen war es wichtig, sofort arbeiten zu können. „Für mich ist es gut, dann bin ich beschäftigt und denke nicht so viel an Zuhause“, sagt Nastia Bilinska. „Und wir können hier helfen“, ergänzt Daria Chornobai. Ihre Kollegin Nastia nickt entschieden. „Die Kinder brauchen unsere Unterstützung – und damit helfen sie auch uns.“

Ihre Schüler, so berichten die Lehrerinnen, hätten die Flucht aus der Heimat unterschiedlich verarbeitet. Einige seien mit den Gedanken noch viel zuhause, andere hätten sich schon ganz gut an die neue Umgebung angepasst. Nach ihren Hoffnungen befragt, sagt Schülerin Nastia Copata, sie würde gerne bald arbeiten. Was sie sich denn vorstellt? „Ein Jura-Studium“, sagt die 16-Jährige. Der zehnjährige Nazar Yatsenko spricht aus, was wohl alle am sehnlichsten wünschen: „Ich hoffe, dass dieser Krieg bald fertig ist.“