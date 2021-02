Der Präsenzunterricht ist gestartet. An der Villinger Traditionsschule werden nun 129 Schüler im Wechsel unterrichtet. Nach langen Wochen des Homeschoolings kommen sie alle gerne.

„Das ist auf jeden Fall besser als nur zuhause lernen“: Der 16-jährige Manuel Kühne bringt auf den Punkt, was die Mehrzahl seiner Mitschüler in diesem Moment denkt. Manuel besucht die Kursstufe eins des Villinger Gymnasium am Romäusring