Die Vorlesefunktion auf der Internetseite der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen hat mit Dialekt- und Fasnet-Begriffen so ihre Schwierigkeiten. | Bild: Fröhlich, Jens

Lachen und Fasnacht gehören für viele einfach zusammen. Und das gilt auch noch, wenn die Fasnet schon wieder vorbei ist. Geradezu auf Knopfdruck macht das der Internet-Auftritt der Stadt dieses Erlebnis jederzeit möglich. Wenn auch nicht unbedingt mit Absicht.

Herausgestellt hat sich das noch während der hohen Tage. Die Enkel, vier und acht Jahre alt, waren am Fasnetdienstag zu Besuch und wollten auf den großen Umzug, um einige der geworfenen Süßigkeiten zu erhaschen. Und natürlich all die Gestalten der Villinger Fasnet zu sehen, die es in ihrer Heimatstadt Freiburg nicht gibt.

Um sie einzustimmen auf das, was sie erleben würden, ging man morgens auf die Internetseite der Stadt, wo man unter dem Reiter „Gäste“ die Abteilung „Tourismus und Freizeit“ findet.

Als weitere Unterteilung steht hier „VS erleben“, wo man schließlich zur Seite „Fasnet und Bräuche“ weitergeleitet wird, auf der die wichtigsten Informationen und Bilder über den Narro, den Glonki, die Katz‘ und die Hex‘ zu finden sind.

Vorlesefunktion ausprobieren

Statt selbst zu lesen, wollten die Kinder das automatische Vorlesen ausprobieren, eine Funktion, die eigentlich für sehbehinderte Menschen gedacht ist und einen barrierefreien Zugang zur städtischen Homepage darstellt.

Also klickte man das Lautsprechersymbol am rechten Rand der Seite an, schon schnarrte eine männlich intonierte Computerstimme und las den Text der Seite vor. Was unvorhergesehen eine ziemlich lustige Angelegenheit wurde.

Computer kommt ins Schleudern

Denn der Villinger Narro wird von der Stimme flugs zum „Willinger Narro“ erklärt, aus dem Butzesel wird ein Möbelstück zum Sitzen, denn vom „Butt Sessel“ hat man selbst als alter Villinger noch nie gehört. Und spätestens wenn der Computer die Sprüche auf Villingerisch vorliest, dann wird es richtig schräg.

Kein Wunder, so eine Maschinensprache beherrscht nun mal keinen Dialekt, insbesondere beim derben Spruch über den Rieble-Beck kommt der Computer schwer ins Schleudern.

Das „schtreckt“, mit dem der „Arsch zum Fenschter nus“ gestreckt wird, buchstabiert die Stimme fein säuberlich, s-c-h-t-r-e-c-k-t, der Rest des Verses klingt so lustig, dass die Enkel diesen Teil mehrmals vorgelesen haben wollen und sich kringeln vor Lachen.

Ziel trotzdem erreicht

Der Vorteil des wiederholten Anhörens: Bald schon hatten sie den wichtigsten Satz überhaupt intus, den mit dem „Giizig isch der Narro“.

Der wurde auf dem Weg in die Stadt fleißig geübt, damit der Narr au en Malzer her gäb. Übrigens, hat funktioniert. Die Ausbeute war reichlich.