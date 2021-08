Winzige 0,01 Punkte fehlten am Ende. Am 18. April dieses Jahres standen die Wild Wings mit leeren Händen da. Die Schwenninger hatten bis dahin eine mitreißende Saison gespielt, waren aber dann doch noch gescheitert. Die Playoffs fanden ohne die Schwarzwälder statt. Dieser Umstand bewegte die Verantwortlichen zum Umdenken.

Zunächst hatte Sportdirektor Christof Kreutzer immer wieder betont, den Großteil des Teams zusammenhalten und den Umbruch sehr klein ausfallen lassen zu wollen. Tatsächlich aber verabschiedeten sich die Wild Wings im Frühsommer von zehn Spielern. Mit den Brüdern Alexander und Daniel Weiß sowie Christopher Fischer und Jamie MacQueen waren vier der Abgänge namhaft und für manch einen aus der Fangemeinde auch schmerzhaft. „Wir müssen noch an gewissen Stellschrauben drehen“, erklärte Geschäftsführer Christoph Sandner im Frühjahr. Zwei „Stellschrauben“ allerdings hatten die Schwenninger nicht auswechseln wollen. Troy Bourke und Andreas Thuresson waren in der vergangenen Spielzeit so etwas wie die offensive Lebensversicherung der Wild Wings. Von den 111 erzielten Treffern gingen 32 auf das Konto des Kanadiers und des Schweden, zusammen brachten sie es auf 71 Scorerpunkte. Bei Beiden entwickelten sich die Vertragsgespräche zu einer Hängepartie. Schließlich mussten die Schwenninger ihre Top-Stürmer ziehen lassen. Thuresson wechselte zum Liga-Konkurrenten Kölner Haie, Bourke schloss sich dem finnischen Top-Klub Oulun Kärpät an.

Die Neu-Zusammenstellung der Mannschaft allerdings begann ganz hinten und nicht ganz vorne. Priorität hatte dabei natürlich der von der DEL als „Torhüter des Jahres“ ausgezeichnete Joacim Eriksson. Seinen Verbleib verkündete der Schwede bereits einen Tag nach Saisonende höchstselbst in den Sozialen Medien mit den Worten aus dem Hollywood-Film „Terminator“: „I’ll be back!“ Der von den Fans liebevoll als „schwedisches Regal“ bezeichnete Ausnahme-Keeper bekam für die anstehende Spielzeit einen neuen Backup an die Seite. Mit Marvin Cüpper holten die Neckarstädter einen talentierten Goalie in einem guten Alter, der in Schwenningen durchstarten möchte. Seine ersten beiden Auftritte in den Testspielen nähren die Hoffnung, dass dies gelingen und Cüpper ein sicherer Vertreter für Eriksson werden könnte.

Vor den beiden Torleuten finden sich gleich vier Neuzugänge ein. Mit John Ramage holte man einen Deutschen Meister an den Neckar. Der gebürtige Kanadier, der auch einen amerikanischen Pass besitzt, kam von den Eisbären Berlin und zeigte bereits in den ersten Partien bei seinem neuen Arbeitgeber seine Qualitäten. Gleiches gilt für den schwedischen Offensivverteidiger Niclas Burström, der im zweiten Testspiel das erste Tor der Wild Wings in dieser Saison erzielte. Maximilian Adam, der aus Wolfsburg kam, will bei den Schwänen zum gestandenen DEL-Spieler reifen. Der junge Peter Spornberger, Südtiroler mit deutschem Pass und von Kooperationspartner Freiburg aus der DEL 2 geholt, soll den nächsten Schritt in seiner vielversprechenden Karriere machen. Komplettiert wird die Defensive durch den robusten Will Weber, den offensivstarken Colby Robak und den aufstrebenden 23-jährigen Johannes Huss. Eigengewächs Kai Zernikel wird vermutlich weitestgehend in Freiburg zum Einsatz kommen.

In der Offensive wurden gleich fünf Neuzugänge verpflichtet. Bis auf den erst 20-jährigen Manuel Alberg, der direkt aus der Jugendakademie von Red Bull Salzburg kam, sind die neuen Stürmer allesamt erfahrene Kräfte. Besonders gespannt dürfen die Fans wohl auf Patrik Lundh sein. Der 33-jährige Schwede bringt die Erfahrung aus über 600 Spielen in der ersten schwedischen Liga (SHL) mit, verzeichnete für Linköping HC letzte Saison 28 Scorerpunkte. Spannend dürfte auch werden, wie sich der vierte Schwede im Bunde, Max Görtz, neben den Spink-Zwillingen Tyson und Tylor machen wird. In den Vorbereitungsspielen liefen aber vor allem die Stammkräfte schon einmal mächtig auf. Daniel Pfaffengut, zuletzt sogar im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, erzielte bereits zwei Treffer und scheint sich nochmals ordentlich zu steigern. Auch Maximilian Hadraschek, zum Assistenzkapitän befördert, wirkt selbstbewusster und wird dem Mehr an Verantwortung gerecht.

Allerdings könnte die Offensive zur Achillesferse der Schwenninger werden. Im Sturm sind die Wild Wings nicht sehr üppig besetzt, lange Ausfallzeiten durch Verletzung wären problematisch. Immerhin hat man noch zwei Ausländerlizenzen zu vergeben, kann also gegebenenfalls nachlegen. Insgesamt darf man sich auch in der kommenden Saison auf diese Mannschaft freuen. Sie vereint Laufbereitschaft, Kampfgeist und die nötige Aggressivität mit spielerischen Elementen. Kurz, die Wild Wings werden Spaß machen.

Der Kader der Wild Wings für die DEL-Saison 2021/22:

Tor: Joacim Eriksson, Marvin Cüpper, Lukas Benzingen.

Abwehr: Maximilian Adam, Colby Robak, Niclas Burström, John Ramage, Johannes Huß, Will Weber, Peter Spornberger, Kai Zernikel.

Sturm: Boaz Bassen, Maximilian Hadraschek, David Cerny, Alexander Karachun, Manuel Alberg, Patrik Lundh, Travis Turnbull, Daniel Pfaffengut, Marius Möchel, Tylor Spink, Tyson Spink, Max Görtz, Ken-Andre Olimb.

Cheftrainer: Niklas Sundblad;

Co-Trainer: Gunnar Leidborg.

Zugänge: Patrik Lundh (Linköping HC/Schweden), Marvin Cüpper (Krefeld Pinguine), Manuel Alberg (RB Hockey Juniors Salzburg), Alexander Karachun (Düsseldorfer EG), John Ramage (Eisbären Berlin), Niclas Burström (Skelleftea AIK/Schweden), Peter Spornberger (EHC Freiburg), Ken-Andre Olimb (Düsseldorfer EG), Maximilian Adam, Max Görtz (beide Grizzlys Wolfsburg).

Abgänge: Alexander Weiß (Krefeld Pinguine), Benedikt Brückner (EV Landshut), Andreas Thuresson (Kölner Haie), Christopher Fischer (Heilbronner Falken), Patrik Cerveny (EHC Freiburg), Troy Bourke (Kärpät/Finnland), Cedric Schiemenz (Düsseldorfer EG), Emil Kristensen (HC Pustertal/Italien), Dylan Yeo (Rouen/Frankreich), Daniel Weiß (Bietigheim Steelers), Jamie MacQueen (Kassel Huskies).