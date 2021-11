von der SK-Redaktion

Vermehrt haben Betrüger in den vergangenen Tagen versucht, mithilfe von „Schockanrufen“ an Geld von meist älteren Menschen zu kommen. Erst am Mittwoch hatte der SÜDKURIER von einem Betrugsversuch in VS-Villingen berichtet. Eine 78 Jahre alte Frau fiel aber nicht auf den Trick herein.

Anders ist es nun in VS-Schwenningen einer 80-jährigen Frau ergangen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau um die Mittagszeit einen Anruf einer weiblichen Person erhalten. Diese gab sich als vermeintliche Nichte der Angerufenen aus und bat um dringende finanzielle Hilfe. Wie schon in Villingen, sagte die Betrügerin, sie habe einen schweren Unfall gehabt. Bei diesem sei ein Kind getötet worden. Nun brauche die „Nichte“ dingend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Während die 78-jährige Frau aus Villingen nach einer Rückrufnummer fragte und so den Betrug verhindern konnte, fiel die 80-Jährige aus Schwenningen auf den „Schock“ herein. Die Angerufene erkannte nicht, dass die Anruferin eine Betrügerin ist und ließ sich dazu überreden, mehrere Tausend Euro an eine telefonisch vereinbarte „Geldabholerin“ zu übergeben. Die Übergabe der Summe erfolgte laut Polizei im Laufe des Mittwochnachmittags im Bereich des nördlich gelegenen Wohngebiets Riemenäcker.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dieser Geldübergabe und weiteren verdächtigen Wahrnehmungen am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr im nördlichen Bereich Schwenningens, insbesondere im Bereich des Wohngebiets Riemenäcker mit den Straßen Ludwig-Finckh-Weg, Schramberger Straße, Weilersbacher Straße und Riemenäckerstraße gemacht haben. Die Kriminalinspektion 3 ist telefonisch unter der 07721/601321 zu erreichen.

Beschreibung der Geldabholerin

Ebenfalls Hinweise erhofft sich die Polizei zur „Geldabholerin“ vom Mittwoch. Diese soll etwa 20 Jahre alt sowie zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt der Geldabholung war sie laut Beschreibung komplett dunkel gekleidet, das Gesicht war teils mit der vorhandenen Kleidung bedeckt. Auch von Interesse wäre für die Polzei, ob im genannten Zeitraum am Mittwochnachmittag möglichen Zeugen im Wohngebiet Riemenäcker in Schwenningen ein fremdes Fahrzeug oder ein Taxi aufgefallen ist.

Die beiden „Schockanrufe“ in Villingen und Schwenningen sind laut Polizei nicht die einzigen in den vergangenen Tagen. Neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis, sind Betrüger auch in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Konstanz aktiv. Die Polizei warnt daher ausdrücklich davor, Geld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben oder an einem bestimmten Ort zu deponieren. Weitere Infos zu „Schiockanrufen“ gibt es auf der Internetseite der Polizei.