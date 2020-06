Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Wieder auf Jobsuche: Wirtschaftsförderin Beate Behrens scheitert nach zwei Monaten in ihrem neuen Job in Delmenhorst

Offensichtlich gab es Widerstand in der Belegschaft gegen Beate Behrens, die nach ihrem Weggang aus VS am 1. April die neue Stelle in Delmenhorst angetreten hat. Jetzt ist wohl ihr Vertrag in der Probezeit gekündigt worden, wie der Weserkurier berichtet.