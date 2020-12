Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 48 Minuten

Wie wirkt sich Corona auf unsere Psyche aus, warum demonstrieren Querdenker und was steigert die Gesundheit?

Seit spätestens Mitte März hat Corona das Leben der meisten Menschen in VS im Griff. Tagesabläufe haben sich seither verändert, die Unsicherheit ist gestiegen. Für die Psyche bleibt das nicht folgenlos. Warum das so ist und wie man etwas dagegen machen kann, haben zwei Psychologinnen aus VS erzählt.