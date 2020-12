Weihnachten nähert sich stetig, doch so richtig will im Corona-Jahr 2020 die besinnliche Stimmung nicht aufkommen. Oder etwa doch? Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass auch dieses Jahr die Weihnacht in Villingen einkehrt. Wir zeigen es Ihnen mit vielen Videos, Zeitraffern und Bildern.

Der erste Schnee hat zur Weihnachtsstimmung beigetragen, ebenso wie die Weihnachtsbäume im Zähringerkreuz.| Bild: Timm Lechler