Die Mitglieder des Technischen Ausschusses haben sich am Mittwochabend auf Antrag der CDU-Fraktion mit der Taubenproblematik in den großen Stadtbezirken beschäftigt. Nicht zum ersten Mal.

Bereits seit vielen Jahren gibt es immer wieder Vorstöße, das Problem in den Griff zu bekommen. Zuletzt wurden im Jahr 2019 von einer beauftragten Firma im Rahmen eines Untersuchungsberichts Vorschläge erarbeitet, die allerdings nie umgesetzt wurden.

Ein daraufhin gestartetes Versuchsprojekt mit einem Taubenschlag auf dem Parkhaus in der Muslen im Stadtbezirk Schwenningen kam 2020 wegen einer fehlenden Erlaubnis nicht zustande. Danach fielen die bewilligten Mittel den Sparmaßnahmen wegen Corona zum Opfer.

Nun also ein neuer Versuch. Die Verwaltung wurde vom Ausschuss beauftragt, vorbereitend für weitergehende Beschlüsse und gemeinsam mit der Stadttaubenhilfe erneut nach Standorten für zwei Taubenschläge in Villingen und Schwenningen zu suchen, und laufenden sowie einmalige Kosten dafür zu ermitteln. Über die Ergebnisse muss dann der Gemeinderat entscheiden.

„Ich befasse mich nun schon so lange mit dem Thema, dass ich mittlerweile ein Taubenexperte bin“, scherzte Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, vor seinem Sachstandsbericht.

Demnach seien bisherige Maßnahmen mit geringen Mitteln durchaus bereits erfolgreich gewesen. So wurden nach einem Testlauf insgesamt 41 Nistkästen für Dohlen und Turmfalken gebaut – beides natürliche Feinde von Tauben – und an zahlreichen Standorten in der Doppelstadt aufgehängt.

Der Ansatz habe durchaus Wirkung gezeigt, auch wenn das Problem so nicht gelöst werden könne, so Kleinhans in der Versammlung. Und er schlug vor, gemeinsam mit der Stadttaubenhilfe jetzt erneut zwei Taubenschlag-Standorte in V und S für für jeweils 500 Vögel zu suchen, die jeweils 25.000 Euro kosten.

Hinzu würden sich Kosten für Betrieb und Pflege mit 6500 bis 7000 Euro pro Schlag summieren sowie rund 3000 Euro für Futter pro Schlag und Jahr. Betrieb und Pflege könnten die Mitglieder der Stadttaubenhilfe gegen eine entsprechende Vergütung übernehmen, so Kleinhans weiter.

Eine gute Nachricht kam vonseiten der Grünen-Fraktion. Ulrike Salat ließ im Namen der Hochschule Furtwangen ausrichten, dass auf dem Gelände der Hochschule ein Taubenschlag möglich sei.