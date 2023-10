Wie wünschen sich die Bürger der Stadt Villingen-Schwenningen ihr künftiges Hallenbad? Dies zu erfahren war Inhalt einer Umfrage, die die Stadt zwischen Mitte August bis Ende September auf ihrer Online-Beteiligungsplattform anbot. 3514 Personen nahmen teil. Jetzt wurden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt.

Ein 50-Meter-Becken wäre wichtig

Anna Benner, Projektmanagerin für Bürgerbeteiligung bei der Stadt VS, und Christian Hellwig, Betriebsleiter der Bäder VS, werteten die Antworten der 3514 Teilnehmenden aus. Demnach wäre das wichtigstes Kriterium eines neuen Hallenbads ein 50-Meter-Schwimmbecken. Das zumindest gaben 60 Prozent der Umfrageteilnehmer an.

Im Villinger Hallenbad, das stark frequentiert ist, stehen in nächster Zeit viele Reparaturen an. | Bild: Susanne Rothweiler

Knapp die Hälfte der Befragten wäre demnach auch mit einem 25-Meter-Becken zufrieden. 39 Prozent hätten zudem gerne einen Drei-Meter-Sprungturm, wohingegen nur knapp 30 Prozent sich auch einen Fünf-Meter-Turm wünschen würden.

Bei der Wellness gehen die Wünsche weit auseinander

Bei der Frage nach einem Wellnessangebot driften de Wünsche weit auseinander. Für 58 Prozent der Befragten ist ein Whirlpool wichtig. Besonders in der Altersspanne der 18- bis 50-Jährigen. Eine Sauna hielten immerhin 36 Prozent für wünschenswert. 30 Prozent der Befragten legen hier keinen Wert auf ein Wellnessangebot.

Das Schwenninger Neckarbad ist deutlich moderner als das Villinger Hallenbad. | Bild: Susanne Rothweiler

Eine Röhrenrutsche wäre toll

Dagegen wäre eine Röhrenrutsche für 63 Prozent aller Umfrageteilnehmer eine klasse Sache. Hier sind vor allem die jüngeren Jahrgänge im Umfrageergebnis stark vertreten. Ein Verpflegungsangebot, das auch bislang schon vorgehalten wird, halten demnach drei Viertel der Befragten für wünschenswert.

Die meisten kommen mit dem Auto zum Schwimmen

Neben den Fragen zu den Ausstattungswünschen wollten die Bäder VS, auch als Berücksichtigung späterer Anbindungsoptionen wissen, wie die Badegäste ins Schwimmbad kommen. Drei Viertel der Befragten gab an, mit dem eigenen Autos ans Hallenbad zu fahren.

„Wobei 40 Prozent der Befragten angab, in einer Entfernung von maximal drei Kilometern zu Hallenbad zu wohnen“, wie Anna Benner sagte. Immerhin ein Drittel nutzt das Fahrrad, ein Fünftel kommt zu Fuß ins Hallenbad. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs fällt mit nur sechs Prozent kaum ins Gewicht.

So geht es weiter Im Dezember wird der Gemeinderat die konkrete Fragestellung des Bürgerentscheids zum neuen Hallenbad beschließen. Per Bürgerentscheid können die wahlberechtigten Bürger von Villingen-Schwenningen dann am Sonntag, 9. Juni 2024, ihre Stimme für die möglichen Optionen, Stadtteilbad oder gemeinsames Bad, abgeben.

Stadtteilbad hat die Nase vorn

Nahezu paritätisch, mit einem leichten Vorsprung zum Stadtteilbad, war die Antwort auf die Frage, ob sich die VS-Bürger ein gemeinsames oder ein Stadtteilbad wünschten.

Keine repräsentativen Ergebnisse

Wie Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt Villingen-Schwenningen betonte, sind die Ergebnisse der Umfrage nicht repräsentativ und noch keine Grundlage für eine die künftige Ausstattung des neuen Hallenbads.

„Aber wir wollen die Bürger von Anfang an in die Entwicklung einbeziehen.“ Die Ergebnisse können dem Gemeinderat aber später helfen, die Bürgerwünsche zu berücksichtigen. Auch wenn nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können.

So äußerten einige der Teilnehmer an der Umfrage neben Wünschen wie ein abgetrennter Bereich für Frauen und gestaffelten Eintrittspreisen auch Ideen wie abgetrennter Bereich für Hunde oder schlugen gar eine Kooperation mit anderen Kommunen zum Bau einer großen Badelandschaft an der Autobahn 81 vor.

Kein Spaßbad geplant

Wie Bäder-Betriebsleiter Christian Hellwig sagte, werde ein neues Hallenbad aber auf keinen Fall ein Spaßbad werden. „Wir kommen unserem Daseinsvorsorgeauftrag nach und setzen den Schwerpunkt auf den Schwimmsport für Schulen und Vereine.“

Standortanalyse läuft

Aktuell laufe eine Standortanalayse, bei der mehrere mögliche Standorte für ein neues Hallenbad unter Berücksichtigung auch der optimalen Verkehrsanbindung geprüft werden. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat demnächst vorgestellt werden.

