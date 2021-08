von In Klietz

Verena Bauer ist eine Frau mit Humor und Kompetenz. Die Prokuristin des Villinger IT-Systemhauses Gataca arbeitet seit Jahren als externe Datenschutzbeauftragte für zahlreiche Gemeinden und Unternehmen. Seit Juli gehört die gelernte Bilanzbuchhalterin zu den wenigen Experten im sachgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten.

Als eine der ersten Frauen wurde die 53-Jährige als Staatlich zugelassene Sachverständige für Datenschutz und Datensicherheit zertifiziert. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet sie über die Entwicklungen in der Welt des Internets und die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Alltags.

„Die Materie ist so trocken – da muss auch mal ein Witz gerissen werden,“ sagt sie. Ihre lebensfrohe Art und ihr Spaß am Umgang mit Menschen helfen ihr bei ihrer Tätigkeit in Gemeinden und Unternehmen. Da geht es vor allem um die Frage: Sind die Daten, mit denen gearbeitet wird, so geschützt, dass sie nicht missbräuchlich verwendet werden können?

Das gilt auch beim Einbruch in einen Kindergarten – wie in dem von ihr konstruierten Fall für ihr Prüfungsgutachten. Dabei hatte sie zu klären, ob die Kommune auf Schadensersatz verklagt werden könne. In Zeiten zunehmender Kriminalität im Internet und dem Voranschreiten der Digitalisierung sieht Bauer darin eine Aufgabe mit Zukunft.

Menschen werden zunehmend kritischer

Daher bewertet sie es als sehr positiv, dass Menschen bezüglich der Verwendung ihrer persönlichen Daten zunehmend kritischer werden. Es sei bekannt, dass man klagen und sich gegen den Missbrauch seiner Daten schützen kann. Für die Beurteilung solcher Fragen vor Gericht werde objektiver Sachverstand benötigt. Die Entwicklungen im weltweiten Datennetz hätten dazu geführt, dass der Gesetzgeber nach dem Bundesdatenschutzgesetz von 1978 präzisere Vorgaben für die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten erlassen hat.

Der Tag, der alles veränderte

Der 25. Mai 2018 war ein rechtlicher Einschnitt für die Betriebe – damals wurde die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wirksam. Ab diesem Tag galten die strengeren Bestimmungen für den Datenschutz. Wer dagegen verstieß, konnte verklagt werden. „Am Anfang war zu viel Zettelwirtschaft,“ blickt Bauer zurück. Aus lauter Unsicherheit sei zu viel gemacht worden. Firmen hätten ihre Webseiten abgeschaltet, bei manchen Ärzten sei man mit einer Nummer statt mit dem Namen aufgerufen worden.

Stuttgart Baden-württembergischer Sparkassenverband berichtet von Hackerangriff Das könnte Sie auch interessieren

Noch heute ist die Mutter zweier erwachsener Söhne entsetzt über den Kindergarten in dem es ausgesehen habe „wie in einem Krankenhaus“. Der vor ihr zuständige Datenschutzbeauftragte habe entschieden: „Alles muss weg.“ Und so gab es weder gemalte Bilder mit dem Namen der Kinder, noch Fotos von Festen und Ausflügen an den Wänden. Aus Angst vor Klagen und Verstößen habe man das Menschliche vergessen. Dabei sei vieles erlaubt, wenn man sich vorher die Einwilligung dafür hole.

Oft zu sorgloser Umgang mit eigenen Daten

Dennoch müsse kein „Wickelprotokoll“ offen herumliegen. Auch bei den Essensplänen für die Kinder mit Allergien sei Vorsicht geboten. Wichtig sei, vorher zu überlegen, welche Daten wirklich benötigt werden – und dann dafür zu sorgen, dass sie nicht in falsche Hände gelangen. Nach dem Motto „ich habe nichts zu verbergen“ gehen ihrer Meinung nach viele Menschen zu sorglos mit ihren Personendaten um. Das reicht bis hin zur Angabe der eigenen Kontoverbindung.

Jeder kann Auskunft zu eigenen Daten verlangen

Dabei seien diese sensiblen Daten in dem von Kriminellen genutzten Darknet teuer gehandelte Informationen. Insbesondere Unternehmen aus der Lotterie- und Gewinnspielbranche würden dabei auf die Unwissenheit ihrer Kunden setzen. Bei den vorwiegend älteren Menschen, die gezielt von den Unternehmen kontaktiert werden, könnten sie sich relativ sicher sein, dass diese keine Auskunftsanfrage stellen. Allerdings könne jeder nachfragen, ob die Daten, die man für die Auszahlung des möglichen Gewinns angegeben hat, an andere Firmen weiterverkauft werden. „Wenn sich einige Interessierte für eine gemeinsame Auskunftsklage zusammentun, würde ich sie gern dabei unterstützen,“ erläutert die Sachverständige.

Oft Leichtsinn bei Jüngeren

Aber auch bei jungen Menschen sieht sie einen zu leichtsinnigen Umgang mit ihren Angaben in den sozialen Medien: „Es geht ja auch immer um die Daten von anderen.“ Neben dem notwendigen Schutz personenbezogener Informationen sieht die Sicherheitsexpertin aber auch Bereiche, „in denen der Datenschutz völlig fehl am Platz ist“. Zum Beispiel bei der Aufklärung von Verbrechen und bei der Verfolgung von Straftätern. So waren langwierige und zeitverzögernde Verhandlungen mit der Betreiberfirma der Autobahn-Maut nötig, um einen flüchtenden Mörder und Vergewaltiger auf seinem Weg über europäische Autobahnen zu stoppen.

Auf die Frage, welchen Fall sie als Sachverständige gern bearbeiten würde, antwortet sie spontan: „Eine Klage gegen Gaffer, die Menschen ungefragt filmen – bei einem Unfall oder in schwierigen Alltagssituationen.“ Aus ihrer Sicht sollten solche Verletzungen der Privatsphäre empfindlich bestraft werden. Gegen diese Form der Rufschädigung möchte sie mit ihrer Expertise angehen: „Solche Momentaufnahmen können Existenzen kaputt machen.“