Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 44 Minuten

Wie Sarah Schleicher auf Instagram 20 000 Follower begeistert und warum ihre Mobbing-Erfahrungen sie auch heute noch prägen

Sarah Schleicher aus Villingen-Schwenningen ist das, was man heute eine Influencerin nennt. Auf Instagram ist sie erfolgreich und begeistert mit ihrer offenen Art fast 20 000 Follower. Sie sagt, auf der Plattform könne sie sein wie sie ist. Das war nicht immer so. In der Schule wurde sie jahrelang gemobbt und ausgegrenzt.