Wie Martin Dürrhammer aus Villingen die letzten Kriegstage vor 75 Jahren als Gefangener in Frankreich erlebt

Villinger Martin Dürrhammer ist 97 Jahre alt und gehört zu letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Hier im Artikel schildert er seine Erinnerungen an das Kriegsende vor 75 Jahren, das er in Kriegsgefangenschaft in Frankreich erlebt hat.