Die Corona-Pandemie und Einsamkeit stehen in engem Zusammenhang: Möglichst wenig soziale Kontakte, nur zwei Hausstände, die sich treffen dürfen, keinerlei Kultur- und Freizeitangebote. Die ansonsten so gesellige Adventszeit könnte dieses Jahr in so manchem Haushalt einsam ausfallen.

Projekt gegen Einsamkeit startet

Dieser Einsamkeit wollen Florian Schofer und seine Schwester Annabell entgegenwirken. Zusammen haben die beiden Geschwister gemeinsam mit dem Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis die Aktion „Freu(n)de im Advent„ ins Leben gerufen. Es ist die erste Aktion dieser Art, doch die Idee wurde laut Florian Schofer aus dem Caritasprojekt „Weihnachten mal anders“geboren. Dieses Projekt gab es bereits in den vergangenen Jahren, es kann aber wegen Corona jetzt nicht stattfinden.

„Dann brauchten wir eine Alternative“, sagt Florian Schofer. „Viele Menschen sind in der besonders emotionalen Vorweihnachtszeit allein und fühlen sich einsam. Dieses Jahr wegen der Pandemie vermutlich mehr denn je.“ „Freu(n)de im Advent„ möchte diesen Menschen einen persönlichen Freund an die Hand geben.

Verschiedene Partner

Das Konzept: Es gibt zwei Partner. Partner A möchte gerne der Initiator einer Freundschaft sein und den ersten Kontakt zu einer neuen Person aufbauen. Partner B möchte zunächst lieber nicht selbst aktiv werden, sondern kontaktiert werden. Es kann sich dabei um zwei konkrete Einzelpersonen, aber auch um Familien handeln. Das Projekt bringt die beiden Partner dann zusammen.

Besonders wichtig ist den Initiatoren, dass der Umgang auf Augenhöhe erfolgt und nicht von Betreuer und Betreutem gesprochen wird. Die Zuteilung der Partner erfolgt entsprechend der Reihenfolge, in der die Anmeldungen eintreffen, eventuell aber auch unter Berücksichtigung der Wohnorte. Sobald dies erfolgt sei, so Florian Schofer, bekämen beide Seiten eine Nachricht mit den Kontaktdaten des jeweils anderen.

Art der Unternehmungen sind selbst überlassen

„Die konkrete Gestaltung der gemeinsamen Adventszeit wird den Partnern dann selbst überlassen“, erläutert Schofer gegenüber dem SÜDKURIER. „Die Idee besteht einfach darin, füreinander da zu sein oder sich ab und zu füreinander Zeit zu nehmen. Natürlich im Einklang mit den dann gültigen Corona-Regeln.“

Dies könne sich zum Beispiel auf gelegentliche Telefonate beschränken, man könne aber auch öfter etwas Gebackenes oder Gebasteltes beim Partner vor die Haustür stellen. Treffen könne man sich, sofern durch die Corona-Verordnung erlaubt, natürlich auch. Am Geeignetsten fände Florian Schofer derzeit einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft und mit Abstand.

Interessierte können sich mit ihrem Namen, den Kontaktdaten und der Angabe, ob man Partner A oder B sein möchte, per Mail unter freunde-im-advent@gmx.de oder unter der Mobilnummer 01523/6360976 anmelden.