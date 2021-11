Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Wie läuft die Fastnacht 2022? Warum müssen Hundehalter bald mehr zahlen? Und wie konnte eine 80-Jährige auf die „Schockanruf“-Masche hereinfallen? Das ist der Wochenrückblick für Villingen-Schwenningen

Strom, Gas und Wasser, Hundesteuer oder Fastnacht – in Villingen-Schwenningen war in der ablaufenden Woche jede Menge los. Was? Der Wochenrückblick für VS weiß mehr.