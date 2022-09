Herr Oberbürgermeister, es gibt in dieser Stadt Menschen, die im abbezahlten Reihenhaus wohnen und sagen, sie hätten angesichts der extremen Steigerungen der Energiekosten seit Frühjahr 2022 Existenzängste. Wie kümmern Sie sich als Oberbürgermeister um solche bedrückende Lagen?

Natürlich ist es bedrückend, die steigenden Gas- und Strompreise vor Augen zu haben, Rechnungen zu bekommen, nicht zu wissen, wie alles weitergeht.

Konkret bitte, was können Sie tun?

Als Oberbürgermeister habe ich natürlich immer ein offenes Ohr und versuche zu unterstützen, wo ich kann. Ich mache mir viele Gedanken, aber das meiste liegt nicht in meinem Einflussbereich und auch wir stehen in Abhängigkeiten. Wir bieten Beratungsmöglichkeiten, etwa für Wohngeld, an, um unsere Bürger gezielt an diese Töpfe heranzuführen. Und: Bei unseren Stadtwerken gibt es auch die Möglichkeit, jetzt schon über Ratenzahlungen zu sprechen. Doch klar ist auch, der Kunde muss letztlich die Rechnung bezahlen.

Habe ich das richtig verstanden, ein schuldenfreier Eigentümer, der jetzt wegen der plötzlich hohen, laufenden Kosten in Schwierigkeiten gerät, etwa als Rentner, kann unter Umständen Wohngeld bekommen?

Wohngeld wird einkommensabhängig nicht nur als Mietzuschuss, sondern auch als so genannter Lastenzuschuss für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Das zulässige Einkommen ist von der jeweiligen Mietstufe und der Personenanzahl abhängig. In Mietstufe drei in Villingen-Schwenningen liegt das maximale Gesamteinkommen eines Drei-Personen-Haushalts bei 1753 Euro.

Wenn die Stadt durch den Winter gekommen ist, werden in den angesprochenen Reihenhäusern die Probleme der alten Bausubstanz bleiben. Viele Menschen sind aber damit überfordert. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag: Ein Energieberater wird von der Stadt oder dem Kreis beauftragt, der genau solche Adressen in Beschau nimmt, berechnet und einen Sanierungsvorschlag macht und vielleicht auch gleich einen Handwerksdienst an der Hand hat?

Das ist eine richtige ganzheitliche Betrachtung, die sicherlich hilft. Dafür sind wir ja Mitgesellschafter bei der Energieagentur, die genau solche Dienste in der Erstberatung kostenfrei anbietet aber dabei neutral bleiben muss, wenn es etwa um Handwerker geht, die solche Aufträge erledigen können.

Schauen wir nach vorne: Können Sie sich wirklich vorstellen, dass die Stadt im kommenden Jahr 2023 mit dem Projekt neue Verwaltung auf dem Kasernengelände beginnt – angesichts all dieser Umstände?

Für mich ist das nach wie vor das Projekt Nummer eins. Es konzentriert unsere Verwaltung – aber vor allem schaffen wir kohlendioxid-neutral ein Wohngebiet mit über 600 Wohneinheiten. Wenn das kein Beitrag zur Energie-Einsparung ist, verstehe ich die Welt nicht mehr.

Sind diese Wohnungen denn realistisch zur Zeit?

Nein, weil die Baukosten mit fast 5000 Euro je Quadratmeter mit einer Zielmiete von acht bis neun Euro kalt für keinen Investor darstellbar sind. Die weggefallende Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau hat das Ganze zusätzlich torpediert. Aber: Ich will immer noch, eventuell in kleineren Schritten, das Ziel erreichen. Das heißt nach wie vor: 30 Prozent unter dem Mietspiegel Wohnraum in VS anbieten zu können. Das ist auch unsere Dienstleistung.

Nach Ihrem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren veränderten Sie die Ausrichtung der Pläne für die Zusammenfassung etlicher Ämter auf dem Kasernengelände markant. Hat das im Rückblick nicht zu viel Zeit gekostet? Wurden die besten Bau-Jahre verpasst?

Nein, wir sind immer noch auf demselben Gelände mit den vielen Schwierigkeiten, die wir durchleben müssen – Stichwort Tiefenbohrung, Denkmalschutz, Naturschutz, Artenschutz, Wettbewerbsrecht. Das wäre früher alles genau gleich gewesen. Das Hochbauamt arbeitet mit großen Anstrengungen an den Plänen und an der Ausschreibung. Die Planung sieht vor, 2025 zieht auf dem ehemaligen Kasernengelände hier die Verwaltung zu großen Teil ein.

Zur Person Jürgen Roth ist 59 Jahre alt. Er wirkt seit 1. Januar 2019 Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen. Zuvor war er zwei Amtsperioden lang Tuninger Rathauschef. Der gebürtige Villinger ist CDU-Mitglied und wohnt heute in Schwenningen. Als OB sitzt er unter anderem der Wohnungsbau-Gesellschaft Villingen-Schwenningen vor. Er leitet bei diesem Unternehmen den Aufsichtsrat.

In Schwenningen – da geht doch aus was, oder?

In Schwenningen haben wir das Gebäude Bürkstraße 1 gekauft und dort zieht dann der Schwenninger Teil der Verwaltung aus der Winkelstraße ein. Das Ziel, aus angemieteten Räumen konzentriert ins Eigentum zu wechseln, wird also erreicht. So war das auch angekündigt. Schneller hätte ich mir das auch gewünscht, aber wir müssen uns an die gesetzlichen Spielregeln halten; auch wenn das in Bezug auf den zeitlichen Ablauf anstrengend sein kann.

Verstehen Sie eigentlich heute die Menschen besser, die sich bei Fridays for future friedlich und beharrlich für viel mehr Klimaschutz durch eine andere Energiepolitik für eine bessere Zukunft einsetzen?

Der Punkt ist: Sie sind friedlich und verdienen schon deshalb meinen allergrößten Respekt. Sie müssen aber umgekehrt anerkennen, dass wir unsere Anstrengungen in VS für den Klimaschutz erheblich verstärkt haben. Ich kann aber wenig zur Lösung der Weltproblematik beitragen. Den Emissionsausstoß von China und Indien können wir in der Kommunalpolitik nicht beeinflussen. Deshalb konzentriere ich mich auf Villingen-Schwenningen.

