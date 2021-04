Bierbrauer Lukas Kromer erweckt 30 Jahre alte Hefezellen zum Leben. Mit ihnen will er nun ganz frisch „Berliner Weisse“ brauen. Wie das alles funktioniert und warum man überhaupt solch eine Herausforderung annimmt, hat er dem SÜDKURIER zum Tag des Deutschen Bieres am 23. April erzählt.

Der Bierabsatz in Deutschland sinkt seit Jahrzehnten stetig. Entgegen dieses langfristigen Trends ist die Anzahl an Brauereien in den vergangenen fünf bis sechs Jahren regelrecht sprunghaft angestiegen. Vor allem kleine Brauereien kamen hinzu, die