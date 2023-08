Regelmäßig kommt Dirk Hellekes mit seiner Frau nach Villingen, um den Schwiegervater zu besuchen. Hier, in einem Fitness-Studio in Villingen, hat Hellekes auch seine Frau kennengelernt. Zu dieser Zeit hat der Mediziner fünf Jahre in der Handchirurgie in St. Georgen gearbeitet.

Der Entwickler der 3D-gedruckten Implantate zur Rekonstruktion von Knorpelstrukturen an Ohren und Nasen, Dirk Hellekes, vor seinem Villinger Lieblingscafé, dem Café Raben. | Bild: Susanne Rothweiler

Zweiter Artur Fischer Preis für 3D-gedrucktes Implantat

Im Juli hat der Mediziner Dirk Hellekes den zweiten Platz beim Artur Fischer Preis für sein 3D-gedrucktes Implantat zur Rekonstruktion von Knorpelstrukturen an Ohren und Nasen belegt. Diese Erfindung ist, laut Hellekes, erst der Anfang einer sich immer schneller entwickelnden Medizintechnik. Die Rekonstruktions-Chirurgie ist neben der Ästhetik-, Hand-Chirurgie und der Behandlung von Verbrennungen ein Teil der Plastischen Chirurgie.

Der Entwickler der 3D-gedruckten Implantate zur Rekonstruktion von Knorpelstrukturen an Ohren und Nasen, Dirk Hellekes, in Villingen. | Bild: Susanne Rothweiler

Fehlende Ohr- oder Nasen-Stücke durch Erkrankung

Oft werden Ohren und Nasen bei beispielsweise Tumorerkrankungen operativ behandelt, um das erkrankte Gewebe mit dem Tumor zu entfernen. So kann es vorkommen, dass Teile des Ohres oder der Nase fehlen.

Für den Patienten ist diese Veränderung an sichtbarer Stelle belastend, erklärt der Mediziner. Deshalb hat er sich überlegt, wie er am besten das Problem mit den fehlenden Teilen lösen kann. Hilfreich war ihm dabei sein Interesse an 3D-Druckern. Mit einem 3D-Drucker lassen sich individuell passende Implantate für Teilstücke oder auch ein ganzes Ohr oder eine Nase drucken.

Hellekes auf der Suche nach dem passenden Druckmaterial

Hellekes überlegte sich, welches Material für die Implantate tauglich wäre. Es musste für den Menschen verträglich sein, sich sterilisieren lassen ohne dabei die Form zu verlieren, und es musste sich letztendlich nach einer gewissen Zeit auflösen. Über das Fadenmaterial, das seit den 1960er-Jahren in der operativen Medizin verwendet wird, kam der Mediziner auf das Kunststoffpolymer Polydioxanon. Es lässt sich mit einem handelsüblichen 3-D-Drucker verarbeiten. Polydioxanon löst sich innerhalb von rund 120 Tagen im Körper komplett rückstandslos auf, so Hellekes. Und es kann mit Gas sterilisiert werden.

Der Chirurg Dirk Hellekes Dirk Hellekes betreibt in Wien zusammen mit dem Mediziner Ariel Noltze eine Gemeinschaftspraxis für Plastische Chirurgie und Gesundheitsförderung. Trotzdem ist er regelmäßig in Villingen. Zusätzlich zu seiner Arbeit in der Praxis unterrichtet er an der Sigmund Freud Universität in Wien das Fach „Plastische Chirurgie“, führt Plagiatsprüfungen durch und betreut Masterarbeiten. Artur Fischer Erfinderpreis Der Artur Fischer Erfinderpreis wird von der Stiftung Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg an kreative Köpfe im Land verliehen. Durch den Preis werden alle zwei Jahre Erfinder unterstützt, damit sie ihre Ideen und Projekte umsetzen können. Die Preisverleihung findet in Stuttgart statt.

Konstruktion von einem Ohr

Mithilfe von CAD-Computertechnik (Computer-Aided-Design) lassen sich individuelle Implantate für den jeweiligen Behandlungsfall herstellen. So können zum Beispiel Ohren von der gesunden Seite gespiegelt werden, um ein genaues Abbild für die Gegenseite zu erhalten. Ausgangspunkt für die erforderlichen Daten bilden hier radiologische Bildgebung oder ein 3-D-Scan mit einem speziellen Gerät.

3D-gedrucktes Implantat zur Rekonstruktion der Knorpelstruktur an einem Ohr. Entwickelt von Dirk Hellekes. | Bild: Susanne Rothweiler

Was passiert mit dem Implantat

Die Hohlformen von Ohr oder Nase werden mit dem 3-D-Drucker hergestellt. Nach dem sie sterilisiert sind, werden sie mit zerkleinertem Knorpel gefüllt und implantiert. Während der Einheilungszeit wandern Gefäße und Bindegewebezellen in das Implantat ein. Die gedruckte vorübergehende Stützstruktur löst sich zeitgleich auf.

An Hasen getestet

Der Mediziner hat seine Implantate an sechs Hasen getestet. Ihnen wurde an den Ohren Knorpel entnommen. Eine Hohlform wurde mit dem Hasenknorpel befüllt und implantiert. Es entstand ein vitales, gut durchblutetes und mechanisch stabiles Rekonstrukt. Dieses wurde den Hasen wieder entfernt, um die Heilungsfortschritte mithilfe eines Mikroskopes feingeweblich untersuchen zu können. Die Hasen haben die Operationen gut überlebt.

Ein operierter Hase mit Implantat am Kopf, 22.08.2023. | Bild: Dirk Hellekes

Vorteil der beschriebenen Implantat-Technik

Die beschriebene Technik erfordere keine Großlabore. Sie sei verhältnismäßig preisgünstig und wäre auch in kleineren Krankenhäusern oder Entwicklungsländern einsetzbar, erzählt Hellekes. Auch andere Wege zum Ziel wären denkbar. Weiterentwicklungen könnten auch mittels Zellkulturen im Labor vorangetrieben werden.