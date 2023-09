Mit ihrem Wahlerfolg von 2019 sind die Grünen im 40-köpfigen Gemeinderat mit acht Mandatsträgern zur zweitstärksten Fraktion aufgestiegen. An deren Spitze stehen seit genau einem Jahr zwei neue Gesichter: Oskar Hahn (36), Anwalt aus Villingen, und die Schwenninger Hochschul-Dozentin Ulrike Salat (51).

Sie haben 2022 die Nachfolge von Joachim von Mirbach angetreten, der die Fraktion 32 Jahre lang geführt hatte. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutern die beiden, was sie mit der Fraktion erreicht haben – und noch erreichen wollen.

Schaut Ulrike Salat auf die allmählich ablaufende Amtszeit des Gemeinderates zurück, sieht sie durchaus, dass die Grünen mit ihrer klimapolitischen Agenda viel politisch bewegt und angestoßen haben.

Die beiden Neuen Ulrike Salat (51), aufgewachsen auf der Ostalb (Aalen), ist promovierte Molekularbiologin und Professorin an der Hochschule Furtwangen (HFU) am Campus in Schwenningen. Dort unterrichtet sie die Studiengänge Bio- und Prozesstechnologie, Molekulare und technische Medizin sowie Molecular Diagnostic Technologie. Im Gemeinderat fokussiert sich sich auf die Themen Mobilität, Wohnen und die Umsetzung der Klimaschutzvorgaben. Oskar Hahn (36) aus Villingen ist Vater von zwei Kindern und Fachanwalt für Migrationsrecht. Der Jurist engagiert sich vor allem für bessere Fahrradwege in Villingen-Schwenningen als Teil einer konsequenten Klimapolitik.

Es hätte mehr sein können

Trotzdem hadert sie mit dem Erreichten. Der Klimaschutz geht ihr angesichts der voranschreitenden Erderwärmung zu langsam und nicht weit genug in VS. Der Gemeinderat, findet sie, hätte mehr fürs Klima tun können. „Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden“, sagt Salat. „Allenfalls zu 50 Prozent.“

Oskar Hahn unterstreicht ebenfalls, dass die Klimapolitik der Kern der grünen Kommunalpolitik ist und bleiben wird. „Das ist für mich und meine Generation das Thema Nummer eins“, sagt er.

Gegen neue Flächen für Gewerbegebiete

Mit dem Argument Klimaschutz stehen die Grünen auch entschieden auf der Bremse, wenn es um den Flächenverbrauch in Villingen-Schwenningen geht. Neue Industrie- und Gewerbegebiete in die Landschaft bauen? Ulrike Salat winkt ab. „Wir haben noch unendlich viele brachliegende alte Gewerbeflächen“, meint sie. Beispielsweise im Gewerbegebiet Rammelswiesen in Schwenningen. „Wir nützen die Flächen, die wir schon haben, nicht effizient genug.“

Ulrike Salat: „Uns fehlen nicht Einfamilienhäuser, sondern bezahlbare Wohnungen.“ | Bild: Stadler, Eberhard

Und weitere Wohngebiete in den kleinen Stadtbezirken? „Uns fehlen nicht Einfamilienhäuser, sondern bezahlbare Wohnungen“, sagt sie. In den Wohngebieten aus den 60er- und 70er-Jahre in VS könnten nach einer Aufstellung der Stadtverwaltung noch mehrere hundert neue Wohnungen nachverdichtet werden.

Der Traum vom Eigenheim am Stadtrand ist auch für Oskar Hahn nicht mehr zeitgemäßer Luxus. Er stellt aber auch klar: Am Neubaugebiet Lämmlisgrund im Zentralbereich, das bereits vor 30 Jahren von der Stadt für 3000 Menschen projektiert wurde und in den nächsten Jahren realisiert werden soll, wollen auch die Grünen nicht mehr rütteln. Es gehe um die künftigen Planungen.

Stadtwerke als Hoffnungträger

Sehr zufrieden sind die Grünen-Fraktionschefs indes mit der energiepolitischen Neuausrichtung der Stadtwerke VS durch den neuen Geschäftsführer Gregor Gülpen. „Er ist auf dem richtigen Weg“, unterstreicht Oskar Hahn, der als Stadtrat im Aufsichtsrat des lokalen Energieversorgers sitzt. Hier würden derzeit die Weichen neu gestellt, um die Stadt bis in einigen Jahren energieautark zu machen.

Oskar Hahn zur Klimapolitik: „Das ist für mich und meine Generation das Thema Nummer eins.“ | Bild: Stadler, Eberhard

Dieses Ziel wird mit Photovoltaik allein aber nicht zu schaffen sein, sondern nur mit einem Mix verschiedener erneuerbarer Energien. Einen großen Schub soll die Windenergie bringen. „Die Windenergie wird auch bei uns kommen“, sagt Ulrike Salat. Die Vorschläge sollen nach ihrer Kenntnis schon bald dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Windräder über den Schwarzwaldgipfeln: Sieht es in einigen Jahren bei Villingen-Schwenningen ähnlich aus hier bei Simmersfeld im Nordschwarzwald? Bald will die Stadt ein neues Windkraftkonzept vorlegen. | Bild: Uli Deck

Neue Windkraft soll kommen

Bislang hält die Stadtverwaltung das Thema noch unter Verschluss. Allerdings sind schon einige Informationen durchgesickert. Wie der SÜDKURIER vor einiger Zeit berichtete, geht es offenbar um einen Windpark in den Waldgebieten Richtung Herzogenweiler/Unterkirnach.

Auch mit Alternativen zum Autoverkehr beschäftigen sich die Grünen. Hahn, der selbst kein Auto hat, ist überzeugt, dass im ländlichen Raum auch in 30 Jahren noch viele Menschen mit ihrem Auto fahren werden. „Mir geht es darum, den Anteil der Leute zu erhöhen, die auf ein Auto verzichten.“ Anreize dafür sollte die Stadt schaffen durch besseren öffentlichen Nahverkehr, durch Carsharing-Möglichkeiten oder den Ausbau der Fahrradwege.

Radfahrern mit 25 Stundenkilometer

„Für mich ist ein Fahrradnetz ein Netz, auf dem ein Radfahrer 25 Stundenkilometer schnell fahren kann“, stellt er klar. Deshalb plädiert Hahn für eine konsequente Trennung von Fuß- und Radwegen und fordert mehr Raum für Radfahrer auf den öffentlichen Straßen.

Und was haben sich die Grünen nach der nächsten Kommunalwahl 2024 vorgenommen? „Die alten Themen gehen weiter“, betont Ulrike Salat. Was den Klimaschutz angeht, wollen die Grünen intensiv mitmischen, wenn es nun endlich in die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen geht.

Mehr Integration gefordert

Aber auch die soziale Integration sei ein Thema, bei dem Stadt vorangehen müsse. Villingen-Schwenningen sei eine sehr multikulturelle Stadt geworden. Allerdings habe sie den Eindruck, konstatiert Ulrike Salat, dass sich Deutsche und Migranten in Parallelwelten befinden.

Nach ihrem Eindruck, so bedauert sie, würden sich nur fünf Prozent der Deutschen für die Integration der Neuankömmlinge engagieren. „Wir müssen bereit sein, etwas zu geben“. Es seien alle Bürger gefragt, auf die Migranten zuzugehen.