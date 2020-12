„Durch die Corona-Einschränkungen geht gerade in der Adventszeit so viel verloren.“ Constanze Kaiser ist Lehrerin an der Bickeberg-Schule und unterrichtet eine zweite Klasse. Das ganze Lehrer-Team habe lange überlegt und versucht, kreative Lösungen zu finden, um bei den Kindern doch Adventsstimmung aufkommen zu lassen und das ganz coronakonform.

So war es auch schnell klar, dass die Schule bei der Adventsfenster-Aktion des SÜDKURIER dabei ist, wo auf die Leser an jedem Adventssamstag digital eine kleine Überraschung wartet. „Meine Kollegin Myriam Endress, die Musik unterrichtet, hat mit ihrer Drittklässlern etwas vorbereitet“, erklärt Constanze Kaiser. Die Kinder seien Feuer und Flamme gewesen, bei dem Projekt mitwirken zu können, weil es „eine schöne Abwechslung“ ist.

Normalerweise lebt die Adventszeit an der Schule von vielfältigen Aktionen berichtet Kaiser: „Wir gehen gemeinsam ins Theater oder haben uns immer unter dem Adventskranz getroffen, um zusammen Lieder zu singen.“ Das alles könne jetzt nicht stattfinden und so haben sich die Lehrer neue Dinge einfallen lassen. So ist die Schule beispielsweise am Montagmorgen wenn die Kinder in kleinen Gruppen kommen, ganz dunkel. „Wir haben dann eine Beleuchtung mit Sternen und Kerzen brennen auf dem Adventskranz“.

Viele Sterne leuchten im Treppenaufgang der Schule und sollen so etwas adventliche Stimmung zaubern. | Bild: Bickeberg Schule

Myriam Endress spielt auf dem Glockenspiel oder es gibt eine andere musikalische Überraschung. „Das ist eine wunderbare Atmosphäre, ganz adventlich und still, und nach dem kleinen Konzert gehen die Gruppen in ihre Klassenräume.“ So lassen sich die Coronaregeln einhalten und dennoch etwas Besonderes für die Kinder arrangieren.

Die älteren Schüler haben für die Jüngeren Weckenmänner gebacken als kleine Nikolausüberraschung. | Bild: Bickeberg Schule

Auch der Nikolaus ist einfach im Freien geblieben und dort, an der frischen Luft, konnten die Schüler ihre Gedichte. Die Geschenke warteten dann im Klassenzimmer. „So lässt sich das alles gut entzerren“, erzählt Constanze Kaiser. Wichtig sei, dass die einzelnen Klassenstufen sich nicht mischen dürfen,hier müsse auf eine strenge Trennung geachtet werden. Und so sind große Events wie das gemeinsame Weihnachtsbasteln geschrumpft auf eine kleine Einheit. „Aber das ist manchmal dafür auch intensiver“, hat Kaiser beobachtet. Der Weihnachtsgottesdienst am 16. Dezember ist in verschiedene Stationen aufgeteilt. So sollen die Kinder in der Heilig-Kreuz-Kirche in kleinen Gruppen von Station zu Station wandern und bekommen dort kleine Impulse. Ob das wirklich so stattfinden kann, sei aber noch unklar.

Auch der Nikolaus ist vorbei gekommen, der Besuch fand im Freien statt, wo die Kinder ohne Gefahr ihre Gedichte aufsagen konnten. | Bild: Bickeberg Schule

Grundsätzlich sei es bewundernswert, wie die Kinder mit der Situation umgehen: „Sie tragen ganz selbstverständlich ihre Maske, wo es nötig ist und nehmen alles sehr gelassen.“ Die Kinder seien nach der Erfahrung der Schulschließung im Frühjahr sehr dankbar, dass sie wieder zur Schule gehen dürfen, sie schätzen den Unterricht vor Ort. „Dadurch sind sie hochmotiviert, alles zu tun, damit dies auch so bleibt“, berichtet Constanze Kaiser. Das Lernen zuhause sei in einigen Familien schwierig, auch weil die technische Ausrüstung nicht vorhanden ist. „Die Geräte, die wir jetzt bekommen haben, reichen bei weitem nicht für alle Schüler.“

Selbst wenn ein Tablet vorhanden sei, fehle es dann oft wieder an einem Drucker oder ähnlicher Ausstattung. „So ist die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts für alle immens wichtig.“ Die Schule sei aber vorbereitet auf verschiedene Szenarien und man habe Pläne ausgearbeitet, wie welche Schüler erreichbar sind und von zuhause am besten arbeiten könnten. „Wir alle hoffen nicht, dass diese Fälle eintreten, aber wir sind gewappnet“, so Constanze Kaiser.