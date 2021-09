Villingen-Schwenningen vor 28 Minuten

Wie die Flutkatastrophe auch Einfluss auf den geplanten Solarpark in Paffenweiler hat

Läuft alles nach Plan, soll der Solarpark an den Spitalhöfen in Pfaffenweiler im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden. Ein paar Hürden gilt es dafür jedoch noch zu überwinden.